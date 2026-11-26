أعلن مطرب الراب زياد ظاظا تأجيل طرح ألبومه الغنائي الجديد، الذي كان من المقرر إطلاقه غدًا، وذلك احترامًا وتقديرًا لأرواح ضحايا الحادث الأليم الذي شهدته منطقة الوراق على الطريق الدائري.

حادث الوراق

وكتب زياد ظاظا عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»: «تم تأجيل الألبوم الذي كان من المقرر نزوله غدًا، احترامًا وتقديرًا لموتانا وشهدائنا، ونحسبهم عند الله شهداء».

واختتم رسالته بالدعاء للضحايا وأسرهم، قائلًا: «ونسأل الله أن يغفر لهم ويصبر أهالي الموتى والمصابين، ورحمة الله على موتانا جميعًا».