عاد الفنان أشرف عبد الباقي إلى دائرة الجدل، بعد فتح أكثر من ملف قديم يتعلق بخلافات مهنية مع عدد من الفنانات والإعلاميات، بدأت بتصريحات الفنانة روجينا بشأن كواليس مسلسل «حكايات زوج معاصر»، بعدها انضمت الفنانة جيهان راتب، كاشفة عن تفاصيل أزمتها مع صناع العمل.

كما فجرت الإعلامية منى عبد الوهاب مفاجأة بشأن خلافها معه حول ملكية اسم «تياترو مصر»، وفى التقرير التالي نرصد التفاصيل الكاملة.

روجينا تهاجم أشرف عبد الباقي بسبب «حكايات زوج معاصر»

أعربت الفنانة روجينا عن استيائها من تصريحات أشرف عبد الباقي الأخيرة بشأن مسلسل «حكايات زوج معاصر»، الذي شاركت في بطولته إلى جانب الفنانتين بسمة وجيهان راتب، منتقدة حديثه عن اعتذار عدد من الفنانات عن العمل، وقوله إنه استبدل بطلة المسلسل بثلاث بطلات.

وقالت روجينا، خلال استضافتها في بودكاست «قصتي»، إنها فوجئت بتصريحات أشرف عبد الباقي، متسائلة عن جدوى إثارة هذا الأمر بعد مرور 22 عاما على عرض المسلسل، خاصة أنه ذكر أسماء الفنانات اللاتي شاركن في العمل، دون الكشف عن أسماء من اعتذرن عنه.

وأضافت أنها شعرت بالدهشة من حديثه، معتبرة أن ما قاله يحمل تقليلا من مشاركتها هي وبسمة وجيهان راتب، وتساءلت عن سبب عدم ذكر أسماء الفنانات اللاتي اعتذرن عن المسلسل، قائلة: «هي دي كلمة شكرا بعد 22 سنة؟ طالع تقول فكيت بطلة بـ3 بطلات؟».

وأكدت أنها لم تتوقع صدور مثل هذه التصريحات من أشرف عبد الباقي، الذي تكن له الحب والتقدير، معربة عن رفضها التقليل من الفنانات الثلاث، مشيرة إلى أنهن لم يكن أسماء مجهولة وقت مشاركتهن في العمل، لافتة إلى أن بسمة كانت تمتلك رصيدا فنيا في السينما، وشاركت في فيلم «المصير».

جيهان راتب تكشف كواليس أزمتها مع المسلسل

من جانبها، دخلت الفنانة جيهان راتب على خط الأزمة، وكشفت عبر حسابها على موقع «فيسبوك» تفاصيل خلافها مع صناع مسلسل «حكايات زوج معاصر»، مؤكدة أن ما تعرضت له روجينا سبق أن حدث معها، بسبب تغيير الحلقات التي تعاقدت على تقديمها بعد توقيع العقد وبدء التصوير.

وأوضحت جيهان أن هناك تصرفات وصفتها بالمستفزة وغير اللائقة، تمثلت في عدم الالتزام بالتعاقدات ومحاولة استبدال الحلقات المتفق عليها بأخرى، معتبرة أن ذلك بمثابة استدراج لها للتوقيع ثم وضعها أمام أمر واقع.

وأضافت أنها تمسكت بحقها في الالتزام ببنود العقد، وقررت الاعتذار عن استكمال المسلسل، مشيرة إلى أن هذه التصرفات تكررت لاحقا مع روجينا، وهو ما جعلها تتفهم حالة الغضب التي عبرت عنها الأخيرة بعد تصريحات أشرف عبد الباقي.

وأكدت جيهان راتب أنها لم تشهد مثل هذه التصرفات طوال مشوارها الفني، مشيرة إلى أنها لم تقدم سوى حلقة واحدة بدلا من عشر حلقات، كما وجهت الشكر لروجينا لحرصها على ذكر اسمها والدفاع عن مشاركتها في العمل.

منى عبد الوهاب تتهم أشرف عبد الباقي بالحصول على اسم «تياترو مصر»

ولم تتوقف الأزمات عند مسلسل «حكايات زوج معاصر»، إذ كشفت الإعلامية منى عبد الوهاب عن خلاف قديم بينها وبين أشرف عبد الباقي بشأن اسم «تياترو مصر»، مؤكدة أنه حصل على الاسم منها ومن فريق شركتها.

وقالت منى عبد الوهاب، عبر حسابها على موقع «إنستجرام»، إن أشرف عبد الباقي أخذ منها ومن فريق شركتها اسم «تياترو مصر»، موضحة أنها فضلت عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضده، واكتفت بما وصفته بأنه تقليل من نفسه أمام شباب أصغر سنا والاستيلاء على مجهودهم.

ويعد «تياترو مصر» تجربة مسرحية اعتمدت على تقديم عروض في شكل حلقات منفصلة، يحمل كل منها اسما ومضمونا مختلفا، وعرضت عبر شاشة قناة الحياة، وشارك في بطولتها أشرف عبد الباقي إلى جانب مجموعة من الفنانين الشباب.

وقدم المشروع عددا من العروض المسرحية، من بينها «وإسلاماه»، و«مصر محسودة»، و«الجاسوس»، و«يوتوبيا»، و«الزوجة الثانية»، و«الفانوس السحري»، و«كواليس»، و«سيد تريلا»، و«إحنا وهما».