إستقرت الشركات المنتجة والموزعة لفيلم الساعة 7 على موسم رأس السنة لعرض الفيلم.



الفيلم من تاليف محمد نبوي وعلاء حسن وإخراج محمود زهران وإنتاج أرو فيلم برودكشن والزهران جروب وهو من بطولة النجوم محمد الشرنوبي و نور إيهاب و ندا موسى و محمد ثروت ونادين ومحمود حافظ و محمد لطفي واحمد رافعي ونبيل علي ماهر وأحمد الأزهر.

و تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي رومانسي لايت حول شاب يُدعى «يوسف» يعيش حياة مزدوجة بشخصيتين متناقضتين تمامًا بين الصباح والمساء، بالتوازي مع قصة حب تجمعه بفتاة شقية تُدعى «ياسمين» وصراعات عائلية كوميدية حول رعاية طفل.