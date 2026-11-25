أكد سفير جمهورية العراق في القاهرة الدكتور قحطان طه خلف، أن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي إلى مصر، زيارة تاريخيّة وستفتح الآفاق لمزيد من التطور والتعميق بين البلدين العريقين في المجالات الاقتصادية والسياسية وتحولات كبيرة فيها وستعزز التعاون الثنائي بينهما وكذلك التعاون الثلاثي الذي يضم المملكة الأردنية الهاشمية.

وقال الدكتور قحطان طه خلف - في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن دولة رئيس الوزراء العراقي حريص على الانفتاح على العمق العربي وتحقيق التكامل العربي في المجالات كافة، موضحا أنه جرى خلال الزيارة توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في العديد من المجالات والمشاريع، منها الربط الكهربائي والنقل ومنع الازدواج الضريبي والطاقة.

وفيما يتعلق بالتبادل التجاري.. أشار إلى أنه شهد نموا كبيرا خلال السنوات الماضية.. حيث بلغ نحو مليار دولار؛ إذ يتم نقل البضائع غالبا عبر الطرق البرية من خلال ميناء العقبة الأردني.

وحول موعد تنفيذ قرار رفع تأشيرة الدخول بين البلدين.. قال إن هذا الأمر يخضع للإجراءات القانونية والجهات والوزارات المعنية في البلدين، مثل وزارات الداخلية والخارجية واللجان المشتركة المعنية بين البلدين.

وتابع بالقول: "إن مصر والعراق هما أقدم حضارتين في التاريخ حيث نشأت الحضارة في البلدين على ضفاف النيل وعلى ضفاف الرافدين دجلة والفرات، وبغداد والقاهرة هما منارتا العلم والنور في المنطقة، وهذا جعل للبلدين تأثير كبير في محيطها، وجعل العلاقة بينهما ذات طابع خاص".

وأكد حرص العراق على التعاون مع مصر لحل أزمات المنطقة سواء فيما يتعلق بمنطقة الخليج أو بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مشيرا إلى أن بلاده استضاف عدة قمم بهدف حلحلة أزمات المنطقة.