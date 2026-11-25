عرضت فضائية إكسترا نيوز خبرا عاجلا حيث فخامة استقبل الرئيس السيسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “إيه بي موللر – ميرسك”

وأكد الرئيس السيسي اعتزاز مصر بالشراكة الاستراتيجية الممتدة مع مجموعة ميرسك العالمية في مختلف المجالات.

كما أشاد الرئيس السيسي بمشروعات مجموعة ميرسك العالمية المتعددة في مصر، مؤكدا حرص الدولة على تعميق التعاون الاستثماري مع المجموعة.

ووجه الرئيس السيسي الشكر لمجموعة ميرسك العالمية على ما تبذله من جهود لتقديم المساعدات إلى قطاع غزة من خلال مصر

وشدد الرئيس السيسي على الأهمية التي توليها مصر لضمان حرية وأمن الملاحة البحرية في الممرات الدولية، مؤكدا استمرار الجهود المصرية المكثفة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لخفض حدة التوترات بالمنطقة واستعادة الاستقرار الإقليمي.

وأوضح الرئيس السيسي أن الجهود المصرية مستمرة للحفاظ على حرية الملاحة البحرية وحركة التجارة العالمية وسلامة سلاسل الإمداد.

ونوة الرئيس السيسي على أن السفن التي تمر بقناة السويس تتمتع بالأمان وعدم التعرض لأي تهديدات.

وأكد على أن الدولة المصرية سوف تقدم كل التسهيلات اللازمة لضمان نجاح عمل واستثمارات مجموعة ميرسك في مصر.