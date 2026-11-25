استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى الإنفوجراف الذى نشره اليوم الأربعاء، نجاح شركة حلول الاستدامة المتكاملة (ISSC) المصرية في تحقيق إنجاز دولي جديد، بحصولها على اعتماد جهاز الاعتماد الهولندي (RVA) في مجال آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM)، لتصبح أول جهة مصادقة وتحقق من خارج الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم تحصل على هذا الاعتماد، بما يعكس تنامي قدرات الشركات المصرية في مجالات الاستدامة والتحقق من الانبعاثات الكربونية، ويعزز مكانة مصر في منظومة الاعتماد الدولية.

وأوضح المركز أن هذا الإنجاز يأتي في ظل التوجه العالمي نحو خفض الانبعاثات الكربونية، وما تفرضه المتطلبات البيئية الجديدة من تحديات على حركة التجارة الدولية، خاصة مع تطبيق الاتحاد الأوروبي آلية تعديل حدود الكربون (CBAM)، التي تستهدف احتساب الانبعاثات الكربونية المتضمنة في إنتاج عدد من السلع المستوردة، بما يستلزم من الشركات المصدرة الالتزام بمتطلبات قياس هذه الانبعاثات.

ويمثل وجود جهة مصرية حاصلة على اعتماد أوروبي متخصص خطوة مهمة لتيسير امتثال المصانع المصرية لهذه المتطلبات، وخفض الأعباء المرتبطة بإجراءات التحقق، بما يدعم تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الأوروبية، ويتيح للمصانع المصرية الاستفادة من خدمات التحقق المعتمدة محليًا، بما يسهم في تسهيل إجراءات التصدير.

وأبرز المركز المعلومات المتعلقة بهذا الإنجاز، موضحًا أن شركة (ISSC) تعد أول جهة مصادقة وتحقق من خارج الاتحاد الأوروبي على مستوى العالم تحصل على اعتماد جهاز الاعتماد الهولندي (RVA) في مجال آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM).

وأشار الإنفوجراف إلى أن آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية (CBAM) تطبق على واردات الاتحاد الأوروبي من قطاعات صناعية محددة، بهدف احتساب الانبعاثات الكربونية المرتبطة بهذه المنتجات.

وأضاف الإنفوجراف أن هناك 20 شركة مصرية، إلى جانب عدد من الشركات العالمية تقدموا بالفعل بطلبات للحصول على شهادات CBAM.

وفيما يتعلق باستفادة المصانع المصرية من هذا الاعتماد، أوضح الإنفوجراف أنه يسهم في خفض تكلفة استخراج الشهادة بنحو 40%، مع إتاحة السداد بالجنيه المصري بدلًا من العملة الأجنبية، فضلًا عن توفير يصل إلى 90% من تكاليف سفر وإقامة خبراء التحقق، إلى جانب تسريع الإجراءات والحصول على الشهادات في وقت أقل.

وعلى صعيد القطاعات الصناعية المشمولة بالاعتماد، فقد تضمنت قطاعات الحديد والصلب، والأسمنت، والأسمدة، والألومنيوم، والهيدروجين.