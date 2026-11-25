تشعر بعض النساء بالبرد الشديد حتى عندما تكون درجة حرارة المنزل مناسبة لبقية أفراد الأسرة، وقد تحتاج المرأة إلى ارتداء ملابس ثقيلة أو استخدام بطانية إضافية، بينما لا يشعر المحيطون بها بالبرودة نفسها.

ولا يرتبط الإحساس بالبرد دائمًا بانخفاض درجة حرارة الطقس، إذ توجد عوامل عديدة تؤثر في قدرة الجسم على تنظيم حرارته، بداية من طبيعة الجسم وكتلة العضلات وصولًا إلى مستوى الحديد ووظائف الغدة الدرقية والتغيرات الهرمونية، بحسب ما نشره موقع مايو كيلينك.

أسباب الشعور بالبرد المستمر عند النساء

أسباب الشعور بالبرد المستمر عند النساء

1. نقص الحديد وفقر الدم

يعد نقص الحديد من الأسباب التي قد تؤدي إلى الشعور بالبرد، خاصة في اليدين والقدمين، لأن نقص الحديد قد يسبب فقر الدم، ما يقلل قدرة الدم على نقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم.

وقد يصاحب ذلك التعب والدوخة وشحوب البشرة وتسارع ضربات القلب، خاصة عند بذل مجهود.

2. خمول الغدة الدرقية

تساعد هرمونات الغدة الدرقية على تنظيم عملية التمثيل الغذائي وإنتاج الطاقة والحرارة داخل الجسم، ولذلك قد يؤدي انخفاض نشاط الغدة إلى الشعور بالبرد أكثر من المعتاد.

وقد تظهر أعراض أخرى مثل زيادة الوزن والإمساك وجفاف الجلد وتساقط الشعر والإرهاق.

3. انخفاض كتلة العضلات

تنتج العضلات جزءًا من حرارة الجسم، ولذلك قد يشعر الأشخاص الذين لديهم كتلة عضلية أقل بالبرد بصورة أكبر، خاصة عند الجلوس لفترات طويلة دون حركة.

4. انخفاض الوزن أو الدهون تحت الجلد

تعمل الدهون الموجودة تحت الجلد كطبقة عازلة تساعد على الاحتفاظ بحرارة الجسم، وقد يؤدي انخفاض الوزن الشديد أو قلة الدهون إلى زيادة الإحساس بالبرودة.

5. التغيرات الهرمونية

تمر المرأة بتغيرات هرمونية خلال مراحل مختلفة من حياتها، وقد تؤثر هذه التغيرات في تنظيم حرارة الجسم والإحساس بها.

وخلال مرحلة ما قبل انقطاع الطمث أو انقطاعه قد تعاني بعض النساء من الهبات الساخنة والتعرق الليلي، وقد يعقب ذلك شعور بالبرودة أو القشعريرة.

6. ضعف الدورة الدموية الطرفية

قد يؤدي ضعف تدفق الدم إلى الأطراف إلى الشعور ببرودة اليدين والقدمين، وقد يرتبط ذلك ببعض الحالات الصحية أو التعرض للبرد أو ظاهرة رينو، التي تسبب تغير لون أصابع اليدين أو القدمين إلى الأبيض أو الأزرق عند التعرض للبرد أو التوتر.

7. قلة النوم والإرهاق

يمكن أن يؤثر الحرمان من النوم والإجهاد في تنظيم درجة حرارة الجسم، وقد يجعل المرأة أكثر حساسية للبرودة، خاصة إذا كانت تعاني من التعب المستمر أو سوء التغذية.

متى يستدعي الشعور بالبرد إجراء فحوصات؟

إذا أصبح الشعور بالبرد مستمرًا أو ظهر حتى داخل المنزل وفي درجات حرارة معتدلة، فمن الأفضل مراجعة الطبيب، خاصة إذا صاحبه تساقط الشعر أو الإمساك أو زيادة الوزن أو الدوخة أو التعب الشديد.

وقد يطلب الطبيب تحليل صورة دم كاملة ومخزون الحديد، بالإضافة إلى تحليل الهرمون المحفز للغدة الدرقية، وقد يطلب فحوصات أخرى وفقًا للأعراض.

كيف تتغلبين على الشعور بالبرد داخل المنزل؟

يساعد ارتداء طبقات مناسبة من الملابس، وتناول وجبات متوازنة تحتوي على الحديد والبروتين، وممارسة النشاط البدني بانتظام على تحسين إنتاج الحرارة والدورة الدموية.

كما يفضل عدم إهمال شرب الماء والنوم لساعات كافية، وعدم الاعتماد على المشروبات الساخنة وحدها باعتبارها علاجًا للبرد المستمر.

والأهم أن الشعور غير المعتاد بالبرد ليس بالضرورة مشكلة خطيرة، لكنه قد يكون إشارة إلى حالة صحية تحتاج إلى اكتشافها وعلاجها.