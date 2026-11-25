التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مسئولي شركة جنرال موتورز بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، وذلك على هامش مراسم إطلاق الإنتاج المنتظم لسيارة شيڤروليه جروڤ الجديدة كليًا.

حضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، والدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، و"خورخي بلاتا"، رئيس جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، و"روهان فرنانديز"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا.

وفي بداية الاجتماع، أشاد رئيس مجلس الوزراء بالشـراكة الصناعية الممتدة بين الدولة المصـرية وشركة جنرال موتورز، وما حققته من نجاحات في السوق المصرية، لافتا إلى اهتمام الدولة بتعزيز الشـراكات مع كبرى الشـركات العالمية، والتوسع في الاستثمارات الصناعية التي تسهم في زيادة الإنتاج والتصدير وتوفير فرص العمل.

كما أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن التطلع إلى توسع شركة جنرال موتورز في تصنيع طرازات جديدة بالسوق المصـرية، والاستفادة من القدرات الإنتاجية القائمة بالمصنع، مشددا على أهمية زيادة نسب المكون المحلي، والتوسع في الاعتماد على الصناعات المغذية المصرية، وتعزيز التكامل والشـراكة بين الشـركة والموردين المحليين.

وخلال الاجتماع أيضا، عبر رئيس الوزراء عن التطلع إلى استكمال الإجراءات الخاصة بتصنيع أجزاء السيارات المعدنية محلياً، من خلال التعاون الجاري مع وزارة الصناعة والجهات المعنية بالدولة، مع أهمية الأخذ في الاعتبار مواصلة الحرص على نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الفنية، بما يتوافق مع معايير التصنيع والجودة العالمية.

فيما عبر المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن تقديره لما قامت به شركة جنرال موتورز من ضخ استثمارات وتبنيها نموذجا ناجحا للتصنيع، وسعيها لزيادة المكون المحلي في السوق المصرية، معربا عن التطلع لدعم تواجدها في مصر، ولا سيما من خلال إنتاج السيارات الكهربائية.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصناعة خطط الحكومة لتطوير صناعة السيارات، وما تقدمه من تيسيرات ومحفزات لهذا القطاع.

من جهته، أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أهمية الانطلاق من الإنتاج المحلي إلى التوسع في التصدير إلى الأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم مختلف صور الدعم المطلوب في سبيل ذلك، من خلال الشراكة الثلاثية مع الصناعات المغذية، مضيفا: نؤكد دعمنا لتوطين الصناعات الوطنية، والتي من بينها الصناعات المغذية لصناعة السيارات.



واستعرض وزير الاستثمار، خلال الاجتماع، خطوات الحكومة لدعم وتحفيز الاستثمار الأجنبي، وما يمكن تقديمه لتعزيز تواجد هذه الصناعة المهمة في مصر.

من جانبه، عبر"خورخي بلاتا"، رئيس جنرال موتورز لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، عن سعادته بمشاركة رئيس مجلس الوزراء في هذه المناسبة التي تمثل أهمية كبيرة لشركة جنرال موتورز، لافتا إلى مرور 100 عام على مسيرة الشركة في مصر، امتدت منذ عام 1926، معبرا عن اعتزازه بتواجد الشركة في السوق المصرية.

كما عبر"خورخي بلاتا" عن التطلع إلى أن تكون مصر مركزا للتصنيع والانطلاق منها للأسواق الخارجية، وقال: سنعمل على تكثيف التواصل مع الوزراء المعنيين؛ لتحديد أفضل السبل لتحقيق ذلك، خلال الفترة المقبلة.

وقال"خورخي بلاتا": "نحن هنا اليوم للاحتفال بإطلاق شركة جنرال موتورز مصر الإنتاج المنتظم SORP) ) لسيارة شيڤروليه جروڤ الجديدة كليًا بمصنعنا في مدينة السادس من أكتوبر، والتي أثبتت نجاحها في العديد من الأسواق، ونتطلع إلى نجاحها في السوق المصرية".

بدوره، عبر"روهان فرنانديز"، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لجنرال موتورز مصر وأفريقيا، عن تقديره للدعم الذي تحصل عليه الشركة من الوزارات والجهات المعنية بالدولة، وقال: نعمل على زيادة المكون المحلي في مصر الذي يصل حاليا إلى 45%، ونحن ملتزمون بذلك، كما نستهدف زيادة الموردين والمصنعين المحليين.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع شهد مناقشة خطط الشـركة المستقبلية لزيادة طاقتها الإنتاجية، وتصنيع طرازات جديدة من السيارات ومكوناتها في مصـر، بما في ذلك مزيد من توطين الصناعة بالسوق المصرية؛ حيث تم تأكيد حرص الحكومة على استمرار التواصل المباشر مع الشـركة، والبناء على الشـراكة القائمة لتحقيق المزيد من النجاحات الصناعية خلال المرحلة المقبلة.