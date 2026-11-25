حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر من عدن من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن.



وقال فليتشر: أكثر من 364 ألف شخص نزحوا في اليمن منذ أغسطس الماضي منهم عشرات الآلاف خلال الأسبوع الماضي.



وأضاف فليتشر: تجدد القتال في اليمن والقيود على طرق الإمداد يحولان دون وصول الأسر إلى الغذاء والدواء.



ودعا فليتشر إلى وصول المساعدات بشكل آمن ومستدام إلى المدنيين المحتاجين باليمن وتعز أولوية ملحة.



وفي وقت سابق ؛ أفادت مصادر يمنية بمقتل 8 مدنيين من أسرة واحدة، جراء قصف صاروخي استهدف مخيمًا للنازحين في منطقة خور عميرة بمحافظة لحج، جنوب غربي اليمن، في هجوم أسفر أيضًا عن إصابة 14 شخصًا، وسط مخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا.

وذكرت مصادر محلية أن القصف استهدف مركبات كانت تقل عائلات نازحة أثناء تنقلها في المنطقة، مشيرة إلى أن الصاروخ أُطلق من منطقة حيفان التابعة لمحافظة تعز، قبل أن يسقط على تجمع للمركبات المدنية في خور عميرة