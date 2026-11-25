حذرت دراسة حديثة صادرة عن شركة الاستشارات العالمية «ماكينزي» من تفاقم الأزمات المالية التي تواجه القطاع الصناعي في أوروبا، مشيرة إلى أن نحو 3.7 مليون وظيفة باتت معرضة للخطر، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والطاقة والعمالة، وتراجع الإنتاجية، وتصاعد المنافسة الدولية، خاصة من الصين.

ووفقًا للدراسة التي اطلعت عليها وكالة «سبوتنيك» الروسية، فإن نحو 45% من الشركات الصناعية الأوروبية كانت تعاني ضغوطًا مالية أو صعوبات مالية جسيمة خلال عام 2025، بزيادة قدرها 3 نقاط مئوية مقارنة بعام 2024، و6 نقاط مئوية مقارنة بعام 2023.

وأضافت الدراسة أن المؤشرات الأولية لعام 2026 تكشف عن تسارع وتيرة التدهور المالي داخل القطاع الصناعي، مع ارتفاع نسبة الشركات التي تواجه صعوبات مالية إلى نحو 50%، الأمر الذي يضع ملايين الوظائف أمام مخاطر مباشرة، ويثير مخاوف بشأن مستقبل الصناعة الأوروبية وقدرتها على الحفاظ على مستويات التوظيف والإنتاج.

نصف الشركات الصناعية تواجه ضغوطًا مالية

وبحسب البيانات الواردة في الرسم البياني المصاحب للدراسة، فإن نحو 42% من الشركات الصناعية الأوروبية تقع ضمن فئة الصعوبات المالية الجسيمة، بينما تواجه 8% أخرى أعباء مالية متزايدة، بما يعكس اتساع نطاق الأزمة وتجاوزها عددًا محدودًا من المؤسسات المتعثرة.

وشملت الدراسة نحو 1200 شركة صناعية حكومية وخاصة في أوروبا، تتجاوز إيرادات كل منها السنوية 100 مليون يورو، واعتمد المحللون في تقييم أوضاعها على مجموعة من المؤشرات المالية، من بينها تطورات الأرباح والتدفقات النقدية ومستويات الديون، بهدف قياس مدى قدرة المؤسسات على مواجهة الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

ارتفاع الطاقة والعمالة يضغط على الصناعة الأوروبية

وأرجعت «ماكينزي» تدهور الأوضاع المالية للشركات الصناعية الأوروبية إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، في مقدمتها ارتفاع تكاليف الطاقة والعمالة، وضعف الإنتاجية، إلى جانب اشتداد المنافسة من الشركات الدولية، ولا سيما الصينية، التي باتت تتمتع بمزايا تنافسية في عدد من القطاعات الصناعية.

وأشارت حسابات الشركة إلى أن إنتاجية العمل في القطاع الصناعي الصيني تتجاوز نظيرتها الأوروبية بنحو مرة ونصف، في حين تزيد تكاليف الطاقة في أوروبا، في المتوسط، بأكثر من مرة ونصف مقارنة بمستوياتها في الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وتؤدي هذه الفجوة في تكاليف الإنتاج والإنتاجية إلى إضعاف قدرة الشركات الأوروبية على المنافسة السعرية، خصوصًا في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، كما تفرض عليها أعباء إضافية للحفاظ على حصصها في الأسواق العالمية، في وقت تتزايد فيه المنافسة من المنتجات الآسيوية والأمريكية.

تراجع الأرباح والاستثمارات

وانعكست هذه التحديات على الأداء المالي للمؤسسات الصناعية الأوروبية، مع تراجع هوامش الربحية وارتفاع تكاليف الاقتراض والتمويل، وهو ما يحد من قدرة الشركات على توسيع أنشطتها أو ضخ استثمارات جديدة في تطوير خطوط الإنتاج والتكنولوجيا.

كما أن استمرار الضغوط المالية قد يدفع بعض الشركات إلى تقليص نفقاتها التشغيلية وإعادة هيكلة أنشطتها، بما قد ينعكس على مستويات التوظيف وسلاسل الإمداد والإنتاج، ويزيد من المخاطر المرتبطة بفقدان الوظائف في عدد من الاقتصادات الأوروبية.

ألمانيا ودول أوروبية تسجل تزايدًا في التعثر

ولفت محللو «ماكينزي» إلى أن الضغوط المالية لم تعد مقتصرة على دولة أوروبية بعينها، بل امتدت إلى معظم الاقتصادات الأوروبية، مع تسجيل نسب مرتفعة للشركات المتعثرة في البرتغال ولوكسمبورج وهولندا وإسبانيا.

وسجلت ألمانيا، التي تعد أكبر اقتصاد أوروبي وإحدى أبرز القواعد الصناعية في القارة، ارتفاعًا في نسبة الشركات التي تواجه صعوبات مالية بمقدار 12 نقطة مئوية خلال عام واحد، في مؤشر على حجم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي الألماني، وسط الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والإنتاج والمنافسة الخارجية.

تحذيرات من تراجع تنافسية الصناعة الأوروبية

وحذرت «ماكينزي» من أن استمرار الأوضاع الحالية دون اتخاذ إجراءات لمعالجتها قد يؤدي إلى تراجع القدرة التنافسية للصناعة الأوروبية في الأسواق العالمية، مؤكدة أهمية رفع مستويات الإنتاجية، وخفض تكاليف التشغيل، وإجراء عمليات إعادة هيكلة للشركات التي تواجه صعوبات مالية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت تواجه فيه أوروبا تحديًا اقتصاديًا يتمثل في الحفاظ على قاعدتها الصناعية ومكانتها في سلاسل الإنتاج العالمية، بالتزامن مع المنافسة المتزايدة من الولايات المتحدة والصين، والتحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في مجالات الطاقة والتكنولوجيا والتصنيع.

وتشير تقديرات الدراسة إلى أن مستقبل ملايين الوظائف الصناعية في أوروبا سيظل مرتبطًا بقدرة الشركات والحكومات على معالجة الاختلالات الهيكلية في القطاع، وتعزيز الإنتاجية، وتوفير بيئة أكثر ملاءمة للاستثمار، بما يضمن استمرار النشاط الصناعي وعدم فقدان مزيد من المواقع التنافسية في الأسواق الدولية.