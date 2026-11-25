فتح الإعلامي أحمد موسى النار على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الأزمة التي يعاني منها المارد الأحمر أكبر من مجرد تغيير المدير الفني، وتحتاج إلى إعادة تقييم شاملة لجميع الملفات داخل النادي، وعلى رأسها مستوى اللاعبين ومدى التزامهم داخل الملعب.

وقال أحمد موسى، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي يمر بأزمة كبيرة على مستوى الأداء، منتقدًا المستوى الذي ظهر به اللاعبون في المباريات الأخيرة، ومؤكدًا أن ما يقدمه الفريق لا يتناسب مع اسم النادي أو حجم طموحات جماهيره.

وأضاف: «مفيش لاعب في النادي الأهلي يسوى جنيه، الأهلي مش محتاج مدير فني بس، لكنه محتاج ثورة تصحيح. إحنا في كارثة، وعمري في السن ده كله ما شوفت أداء أسوأ من كده للأهلي».

وواصل موسى انتقاداته للاعبين، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق الحالي لا يعكس قيمة القميص الذي يرتديه اللاعبون، لافتًا إلى أن الاستعانة بعناصر من قطاع الناشئين ربما كانت ستقدم مردودًا أفضل من الأداء الذي يظهر به الفريق في الوقت الحالي.

وتابع: «ده لو جبنا لاعبين ناشئين كان هيبقى شكلنا أحسن، مفيش لاعب بيحترم التيشيرت اللي لابسه».

كما انتقد الإعلامي أحمد موسى انشغال بعض لاعبي الأهلي بأعمال ومشروعات تجارية بعيدًا عن كرة القدم، معتبرًا أن حصولهم على رواتب ومبالغ مالية كبيرة من النادي يجب أن يقابله التزام كامل وتركيز في الملعب، خاصة أن الجماهير هي التي تتحمل نتيجة تراجع الأداء والنتائج.

وقال في هذا السياق: «دول مبقوش لاعيبة كرة قدم وبقى عندهم أشغال تانية غير الكورة، اللي فاتح مطاعم واللي فاتح شركات، وكل ده بسبب النادي اللي بيدفع الملايين، وفي الآخر الجمهور هو اللي بيدفع التمن».

ولم تتوقف انتقادات موسى عند الأداء الجماعي للفريق، إذ وجه انتقادات مباشرة إلى الثنائي أحمد سيد زيزو وإمام عاشور، بسبب ما يراه تراجعًا في مستواهما خلال المباريات، مشيرًا إلى أن زيزو يسقط على أرض الملعب بشكل متكرر، بينما لا يظهر إمام عاشور بالقدرة البدنية المطلوبة لمساعدة الفريق.

وقال أحمد موسى منتقدًا الثنائي: «زيزو كل شوية في الماتش بيقع على الأرض وإمام عاشور في الملعب مش قادر يجري».

وتأتي تصريحات أحمد موسى في ظل حالة من الغضب الجماهيري بسبب تراجع أداء الأهلي، وتزايد المطالب بإجراء تغييرات واسعة داخل الفريق، وعدم الاكتفاء بالتغيير على مستوى الجهاز الفني، مع ضرورة محاسبة اللاعبين وإعادة تقييم العناصر الموجودة، بما يتناسب مع تاريخ النادي وطموحات جماهيره.