ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة، خلال مشاركته في مراسم إطلاق شركة جنرال موتورز مصر الإنتاج المنتظم لسيارة شيڤروليه جروڤ الجديدة كليًا بمصنعها في مدينة السادس من أكتوبر، بحضور عدد من الوزراء، وقيادات الشركة.

واستهل رئيس الوزراء كلمته، بالتعبير عن سعادته لتواجده اليوم في مصنع جنرال موتورز بمدينة السادس من أكتوبر، الذي وصفه بأنه يعد المصنع الوحيد للشركة في منطقة أفريقيا والشرق الأوسط، لنشهد معا إطلاق التصنيع المحلي لسيارة "شيفروليه جرووڤ" بنظام التجميع الكامل، في خطوة جديدة تعكس ما يشهده قطاع صناعة السيارات في مصر من تطور، وما يحظى به من اهتمام ودعم من الدولة المصرية".

وفي هذا الإطار، توجه الدكتور مصطفى مدبولي بالتهنئة إلى شركة جنرال موتورز مصر وجميع العاملين بها بمناسبة هذا الإنجاز الجديد، الذي يمثل امتدادا لمسيرة طويلة من الاستثمار والإنتاج والتعاون الناجح مع الدولة المصرية، مضيفاً أنه تجمع مصر وشركة جنرال موتورز شراكة صناعية ممتدة لأكثر من أربعة عقود، أصبحت خلالها الشركة إحدى الشركات الرائدة في صناعة السيارات بالسوق المصرية، وشريكاً مهماً في مسيرة التنمية الصناعية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنه خلال هذه المسيرة، نجحت الشركة في تحقيق العديد من الإنجازات، كان من أبرزها تجاوز إنتاجها المحلي حاجز المليون مركبة في عام 2024، باستثمارات تجاوزت 530 مليون دولار، إلى جانب توفير أكثر من 1400 فرصة عمل، والمساهمة في تطوير شبكة من الموردين والصناعات المغذية المحلية.

واعتبر أن هذه المؤشرات تعكس أهمية الشراكات الصناعية طويلة الأجل، وما يمكن أن تحققه من مردود اقتصادي ملموس، سواء من حيث زيادة الإنتاج، أو توفير فرص العمل، أو نقل الخبرات والتكنولوجيا، وتنمية قدرات الكوادر المصرية.

وأضاف رئيس الوزراء: "يأتي إطلاق التصنيع المحلي لسيارة "شيفروليه جرووڤ" اليوم، باعتبارها أول سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تُنتج محلياً بمصنع الشركة، باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليون دولار، ونسبة مكون محلي 45%، ليضيف فصلاً جديداً إلى هذه المسيرة، ويؤكد استمرار ثقة الشركة في السوق المصرية وحرصها على التوسع في استثماراتها وأنشطتها الصناعية".

وأكد أن الدولة المصرية تولي أولوية كبيرة لتنمية القطاع الصناعي، باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي، وزيادة الإنتاج والصادرات، وتوفير فرص العمل، لافتاً إلى أن الدولة عملت خلال السنوات الماضية على ضخ استثمارات ضخمة في البنية التحتية، وتطوير شبكات الطرق والموانئ والمناطق الصناعية ومرافق الطاقة، بهدف توفير المقومات الأساسية لجذب الاستثمارات، وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

وأضاف رئيس الوزراء: "اليوم، نركز جهودنا على تعظيم الاستفادة من هذه المقومات، وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية جديدة، بالتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق مستهدفات التنمية المستدامة".

كما أكد أنه في هذا الإطار، تأتي صناعة السيارات ضمن القطاعات التي توليها الحكومة اهتماماً خاصاً لتعزيز اندماجها في سلاسل الإمداد العالمية، لما تمتلكه مصر من سوق محلية كبيرة، وموقع جغرافي متميز، واتفاقيات تجارية تتيح فرصاً واعدة للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر تمتلك قاعدة صناعية متنوعة في قطاع السيارات، تضم 18 شركة لتصنيع السيارات، تعمل من خلال 27 مصنعاً، بإجمالي استثمارات يبلغ نحو 5 مليارات دولار، وطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 300 ألف سيارة، فضلاً عن توفير 90 ألف فرصة عمل، إلى جانب الصناعات المغذية للسيارات التي تبلغ استثماراتها 1.5 مليار دولار، وتضم شركات مصرية تشارك بالفعل في سلاسل إمداد كبرى شركات السيارات العالمية.

وفي الوقت نفسه، شدد على أن الحكومة تواصل جهودها لتطوير صناعة السيارات من خلال البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات (AIDP)، بالتوازي مع تطوير منظومة الفحص والاختبارات والاعتماد، ودعم الصناعات المغذية وتأهيل الموردين المحليين، كما تعمل على تعزيز الشراكات مع كبرى الشركات العالمية لنقل التكنولوجيا وتطوير القدرات التصنيعية، وتوسيع مشاركة الموردين المصريين في سلاسل الإمداد، بما يتيح فرصاً أكبر لزيادة الاعتماد على المكونات المصنعة محلياً، ورفع القيمة المضافة للمنتج المصري.

وأضاف: "وما نشهده اليوم من توسع في استثمارات شركات السيارات العالمية، وإطلاق طرازات جديدة يتم إنتاجها محلياً، يمثل خطوات مهمة نحو بناء صناعة سيارات أكثر تطورًا وتنافسية، تقوم على تعميق وتوطين التصنيع المحلي، وتطوير قدرات الموردين المصريين".

ولفت رئيس الوزراء إلى أنه إلى جانب التوسع في الإنتاج المحلي للسيارات، فإن الدولة تتطلع إلى مواكبة التحولات العالمية في هذه الصناعة، لا سيما التوجه نحو السيارات الكهربائية، بما يعزز فرص توطين تصنيعها ومكوناتها، وزيادة نسب المكون المحلي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار والتصنيع في مصر.

وأكد أن نجاح المشروعات الصناعية يتجاوز حجم الاستثمارات والطاقات الإنتاجية، ليشمل القدرة على تحقيق النمو المستدام، وتنمية الكوادر البشرية، وتعزيز التكامل مع الموردين المحليين، وتوفير المزيد من فرص العمل والاستثمار.

وعبر رئيس الوزراء عن التطلع إلى أن تشهد الشراكة مع جنرال موتورز مزيداً من التوسع خلال المرحلة المقبلة، وفتح أسواق تصديرية جديدة، فضلاً عن استكمال الإجراءات الخاصة بتصنيع أجزاء السيارات المعدنية محلياً، من خلال التعاون الجاري مع وزارة الصناعة والجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أكد حرص الحكومة المصرية على مواصلة دعم الاستثمارات الصناعية، والعمل على تيسير الاجراءات للمستثمرين، وتهيئة بيئة أعمال مستقرة وتنافسية، بما يدعم خطط الشركات للتوسع والإنتاج على المدى الطويل.

وفي ختام كلمته، قال الدكتور مصطفى مدبولي: “أتوجه بالشكر والتقدير إلى شركة جنرال موتورز على ثقتهم المستمرة في الاقتصاد المصري، كما أخص بالتحية والتقدير جميع العاملين والمهندسين والفنيين بهذا المصنع، الذين يمثلون الركيزة الأساسية لما تحقق من نجاحات على مدار السنوات الماضية”، وأتمنى أن يمثل إطلاق هذا الطراز الجديد انطلاقة لمزيد من التوسعات والاستثمارات والإنجازات الصناعية، بما يعزز مكانة مصر على خريطة صناعة السيارات إقليمياً وعالمياً".