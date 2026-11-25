يترأس الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الاجتماع السنوي للجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) بالمنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (أيوسكو - IOSCO)، المنعقد حاليًا بمقر المنظمة في العاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة ممثلي الهيئات الرقابية الأعضاء باللجنة، والأمين العام للمنظمة وعدد من قياداتها وخبرائها.

يأتي ذلك في ضوء انتخاب الدكتور إسلام عزام رئيسًا للجنة لدورة (2026-2028) وشغله منصب نائب رئيس مجلس إدارة منظمة الأيوسكو خلال الفترة ذاتها، وهو ما يعزز دور مصر في هذه المنظمة التي تلعب دورًا حيويًا للنهوض بالأسواق المالية، من خلال تعاونها الفني الوثيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ودعم تطبيق المبادئ والمعايير الدولية، وتيسير تبادل المعلومات والخبرات بين الجهات الرقابية، إلى جانب توفير برامج التدريب والمساعدة الفنية وبناء القدرات المؤسسية للدول الأعضاء.

ثلاثة مشروعات استراتيجية

وخلال اجتماع اللجنة؛ طرح الدكتور إسلام عزام ثلاثة مشروعات استراتيجية في إطار عمل اللجنة خلال العام القادم 2027.

يستهدف المشروع الأول تعزيز الشمول المالي بالأسواق الناشئة عبر توظيف التكنولوجيا المالية في توسيع نطاق الوصول إلى أسواق رأس المال، وتطوير الأدوات والآليات التي تتيح مشاركة شرائح أوسع من المستثمرين، مع تحديث الدراسات السابقة للجنة وإعداد تقرير يتناول دور الجهات الرقابية في دعم الشمول المالي، والتجارب العملية للدول الأعضاء.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن توسيع قاعدة المشاركة في الأسواق لا ينبغي أن ينفصل عن حماية المستثمرين، وضمان عدالة الأسواق وشفافيتها وكفاءتها، وإدارة المخاطر بصورة فعالة؛ مؤكدًا أهمية التنسيق بين الجهات الرقابية والأسواق والقطاع الخاص، إلى جانب تعزيز الثقافة والتوعية المالية، لضمان أن تؤدي التكنولوجيا المالية إلى مشاركة آمنة ومستدامة، وليس مجرد إتاحة قنوات جديدة للتعامل.

أما المشروع الثاني، فيتمثل في مبادرة تسريع تطوير الأسواق (ACCELERATE) التي تستهدف مساعدة الدول الأعضاء على تحويل أولويات التطوير والممارسات الدولية الجيدة إلى إصلاحات تنظيمية وعملية قابلة للتنفيذ داخل كل سوق، عبر التعاون بين الهيئات الرقابية والاستفادة من الخبرات الدولية بما في ذلك خبرات البنك الدولي، وتربط هذه المبادرة التوجهات العامة لتطوير الأسواق بالاحتياجات العملية، بما يدعم تطوير الأسواق المحلية وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

فيما يتناول المشروع الثالث دراسة المخاطر المحتملة المرتبطة بالتوسع في استخدام العملات المستقرة المقومة بالدولار داخل الأسواق الناشئة، في ظل تنامي استخدامها المحتمل في المدفوعات والادخار والاستثمار، وما قد يصاحبه من تحديات تتعلق بحماية المستثمرين ونزاهة الأسواق، خاصة في الأسواق التي لا تزال أطرها التنظيمية والرقابية في مراحل التطور.

وأكد رئيس الهيئة ضرورة توسيع نطاق النقاش الدولي حول هذه الأدوات، فلا يقتصر على اعتبارات الاستقرار النقدي والمالي، وإنما يمتد إلى انعكاساتها على حماية المستثمرين وسلامة التعاملات في أسواق رأس المال، وتحديد المخاطر التي تتطلب تنسيقًا بين الجهات الرقابية والسلطات المالية ذات الصلة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة جهود دعم تطبيق مبادئ ومعايير المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال في الدول الأعضاء، حيث أكد الدكتور إسلام عزام أن كفاءة الأطر التنظيمية لا تتحقق بمجرد إصدار القواعد والمعايير، وإنما تتطلب توافر القدرات المؤسسية والأدوات الرقابية والموارد اللازمة لتطبيقها ومتابعة الالتزام بها.

وشهد الاجتماع مناقشة التحديات المرتبطة بالمرونة التشغيلية لأسواق رأس المال، وانعكاسات التوسع في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي على الأسواق الناشئة، بمشاركة خبراء من صندوق النقد الدولي وهيئات رقابية دولية.

وأشار رئيس الهيئة إلى الفرص التي يتيحها الذكاء الاصطناعي لتطوير الرقابة على الأسواق، وتحسين عمليات رصد المخاطر ورفع كفاءة الإشراف الرقابي، وفي المقابل ما يطرحه من تحديات بشأن موثوقية النماذج المستخدمة وجودة البيانات والمساءلة والأمن السيبراني.

وشدد على أهمية تطوير أطر رقابية تتيح الاستفادة من تلك التقنيات، مع مراعاة التفاوت بين الدول في الموارد والقدرات الرقابية ومستويات الجاهزية الرقمية، بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي دون الإخلال بسلامة الأسواق وحماية المتعاملين فيها.

وناقش المجتمعون الخطوات التنفيذية للمشروعات المطروحة بدءًا من تحديد مجالات التعاون ومشاركة الهيئات الأعضاء في مجموعات العمل، على أن تواصل اللجنة متابعة أداء المشروعات خلال اجتماعها العام المقبل المقرر عقده في مدينة كيبيك الكندية في مايو 2027.

يُذكر أن لجنة الأسواق النامية والناشئة هي أكبر لجان "الأيوسكو" إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 95 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، من بينهم اقتصادات رئيسية ضمن مجموعة العشرين؛ وتضطلع بدور محوري في دعم تطوير أسواق رأس المال بالاقتصادات النامية والناشئة، وتعزيز مشاركتها في صياغة التوجهات الرقابية الدولية.