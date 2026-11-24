في خطوة جديدة لدعم قطاع التأمين وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني؛ أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا يسمح لشركات التأمين بإصدار وثائق تأمين باللغات الأجنبية للعمليات الدولية والأخطار الفنية ذات الطبيعة الخاصة، مما يتيح توسيع النشاط بإضافة تغطيات تأمينية جديدة وعمليات أكثر تنوعًا.

تفاصيل القرار

يحمل القرار الجديد رقم (216) لسنة 2026 ويجيز لشركات التأمين التقدم بطلب للهيئة لاعتماد وثائق التأمين بإحدى اللغات الأجنبية التي توافق عليها الهيئة، محددًا الحالات المسموح فيها بذلك.

وتشمل هذه الحالات: عمليات التأمين ذات الطبيعة الدولية أو المرتبطة ببرنامج تأمين دولي، أو أن يكون المؤمن له أو المستفيد جهة أجنبية أو شركة متعددة الجنسيات.

وتتضمن الحالات أيضًا: عمليات التأمين المرتبطة بالأخطار ذات الطبيعة الفنية الخاصة مثل الطيران والطاقة والبترول والأخطار الهندسية الكبرى والمشروعات القومية والاستراتيجية، أو أن تكون الوثيقة مقتبسة عن نموذج تأميني دولي متعارف عليه، أو ألّا تقل نسبة إسناد تلك العملية إلى أي من معيدي التأمين المقيدين لدى الهيئة عن 90% ما لم توافق الهيئة على نسبة أقل من ذلك، كما يجوز اعتماد وثائق التأمين بلغة أجنبية إذا كانت التغطية التأمينية من النوعيات المستحدثة في السوق المصرية.

وفي أيّ من الحالات السابقة يجوز لشركة التأمين أن تتقدم بطلب للهيئة لاعتماد وثيقة التأمين باللغة الأجنبية، على أن تلتزم بإرفاق ترجمة للبيانات الرئيسية للوثيقة باللغة العربية، وأن تتضمن هذه البيانات بحد أدنى كلًا من: نوع التغطية التأمينية، اسم المؤمن له، النطاق الجغرافي للتغطية، حدود التغطية، نسبة التحمل، وصف الأخطار المؤمّن عليها، إجمالي قسط التأمين، ترتيبات إعادة التأمين، الشروط والاستثناءات، مدة التأمين، مبلغ التأمين، حالات إلغاء الوثيقة، إجراءات تسوية المنازعات، حالات سقوط الحق في التأمين، وأي بيانات أخرى تطلبها الهيئة.

وتكون شركة التأمين مقدمة الطلب مسئولة عن صحة ودقة الترجمة، ويجب عليها أن تتأكد من عدم وجود أي تعديل أو تغيير في نطاق التغطية التأمينية أو الحقوق والالتزامات الواردة بالوثيقة.

وقال الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة، إن القرار يأتي في إطار مواكبة التطورات التي تشهدها صناعة التأمين في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية، بما يحفز المنافسة ويمكّن الشركات من توسيع عملياتها وتنويع تغطياتها وطرح منتجات تأمينية جديدة تلبي الاحتياجات المتنامية، خاصة فيما يتعلق بالأخطار المستحدثة والمرتبطة بتخصصات فنية معينة أو مشروعات استراتيجية كبرى.

وأضاف أن القرارات الصادرة مؤخرًا بشأن قطاع التأمين تنطلق من رؤية الهيئة لضرورة زيادة معدلات الاختراق والشمول التأميني، وتطوير المنتجات التأمينية بما يدعم تنافسية صناعة التأمين في مصر ونمو السوق، فضلًا عن رفع كفاءة الأداء المؤسسي للقطاع وتعظيم إسهامه في الاقتصاد الوطني.

وأشار الدكتور إسلام عزام إلى أهمية البناء على ارتفاع مؤشرات نشاط التأمين، حيث بلغ إجمالي حقوق حملة الوثائق في الربع الثالث من العام الجاري 244 مليار جنيه مقابل 202 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بينما ارتفع صافي الاستثمارات من 365 مليار جنيه إلى 436.8 مليار جنيه بين ذات الفترتين، مما يؤكد أن السوق المصرية تمتلك فرصًا كبيرة للنمو في ظل الإطار التشريعي والتنظيمي الجديد منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، واستغلال الإمكانات المتاحة للتوسع والوصول إلى شرائح وفئات جديدة من المستفيدين.

جديرٌ بالذكر أن القرار سيُنشر خلال أيام في “الوقائع المصرية” والموقع الإلكتروني للهيئة، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.