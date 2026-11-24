تستعد الجزائر لاستضافة الدورة الأولى من قمة الجزائر للموبايل خلال الفترة من 27 إلى 30 يناير 2027، بقصر المعارض «صافكس» في العاصمة، بمشاركة شركات ومؤسسات وخبراء ومهتمين بقطاعات الاتصالات والهواتف المحمولة والحلول الرقمية.

وتستهدف القمة استقطاب نحو 40 ألف زائر وقرابة 150 عارضًا، إلى جانب مشاركة الشركات الناشئة ومشغلي الاتصالات ومصنعي الأجهزة ومقدمي الخدمات الرقمية.

ويتضمن برنامج القمة معارض متخصصة ومؤتمرات وورش عمل وعروضًا تقنية ولقاءات أعمال، بما يتيح للمشاركين تبادل الخبرات واستكشاف فرص التعاون.

وتناقش الفعاليات أثر الهاتف المحمول في الحياة اليومية، ودوره في تطوير الخدمات وتحسين إنتاجية المؤسسات، إلى جانب البنية التحتية اللازمة لدعم الحلول الرقمية. كما تسلط الضوء على الشركات الناشئة والذكاء الاصطناعي والتطبيقات والخدمات المالية الرقمية.

وتضم القمة أربعة أجنحة متخصصة في أنماط الحياة الذكية، وحلول الأعمال، والبنية التحتية، والابتكار التقني. ويتيح هذا التنوع للزوار الاطلاع على تطبيقات التكنولوجيا المحمولة في مجالات متعددة، والتعرف إلى الحلول التي تساعد الأفراد والشركات على الاستفادة من الخدمات الرقمية.

كما تتيح القمة تنظيم لقاءات ثنائية بين الشركات والمهنيين والمستثمرين، إلى جانب عروض للمشروعات الناشئة ومساحات للتعريف بالحلول التقنية الجديدة.

وتوفر هذه الأنشطة فرصة للتواصل بين أصحاب المشروعات والجهات المعنية بتطويرها وتوسيع نطاقها.

وتبرز أهمية القمة مع اتساع دور تقنيات الهاتف المحمول في قطاعات التجارة والتعليم والخدمات المالية والاتصالات، إذ أصبحت هذه التقنيات جزءًا أساسيًا من تطوير الخدمات وتيسير وصول المستخدمين إليها.

وتقام القمة من 27 إلى 30 يناير 2027 في قصر المعارض «صافكس» بالعاصمة الجزائرية.