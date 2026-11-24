تعد النزلة المعوية عند الأطفال من المشكلات الصحية الشائعة، خاصة في فترات انتشار العدوى الفيروسية، وقد تظهر في صورة إسهال وقيء ومغص بالبطن وارتفاع في درجة الحرارة، وتختلف شدة الأعراض من طفل لآخر حسب عمره وحالته الصحية وسبب الإصابة.

وتكمن الخطورة الأساسية للنزلة المعوية في فقدان الجسم كميات كبيرة من السوائل والأملاح، وهو ما قد يؤدي إلى الجفاف، خاصة عند الرضع والأطفال الصغار.

لذلك من المهم معرفة الإسعافات الأولية الصحيحة عند ظهور أعراض النزلة المعوية، والتعامل معها مبكرًا لحماية الطفل من المضاعفات.

أولًا: إعطاء محلول الجفاف

النزلة المعوية عند الاطفال

قال الدكتور يوسف علي استشارى الأطفال في تصريحات خاصة ل صدي البلد، أن محلول معالجة الجفاف بالفم يعد من أهم الخطوات عند إصابة الطفل بالإسهال أو القيء، لأنه يساعد على تعويض السوائل والأملاح التي يفقدها الجسم.

ويجب تحضير المحلول باستخدام كمية المياه المحددة على العبوة، دون زيادة أو تقليل، وعدم إضافة السكر أو العصائر إليه.

ومن الأفضل تقديمه للطفل بكميات صغيرة ومتكررة، خاصة إذا كان يعاني من القيء، ويمكن البدء بملعقة صغيرة كل دقيقة أو دقيقتين، ثم زيادة الكمية تدريجيًا حسب قدرته على التحمل.

وإذا تقيأ الطفل، يمكن الانتظار نحو 5 إلى 10 دقائق ثم استئناف إعطاء المحلول ببطء وبكميات أقل.

ثانيًا: الاستمرار في الرضاعة الطبيعية

إذا كان الطفل رضيعًا ويعتمد على الرضاعة الطبيعية، فيجب الاستمرار في إرضاعه بصورة متكررة، وعدم إيقاف الرضاعة بسبب الإسهال أو القيء.

فحليب الأم يوفر السوائل والعناصر الغذائية المهمة، ويساعد على استمرار تغذية الطفل خلال فترة المرض.

أما الأطفال الذين يتناولون الحليب الصناعي، فيجب الاستمرار في تقديمه بالطريقة المعتادة، دون تخفيفه بالماء إلا إذا أوصى الطبيب بغير ذلك.

ثالثًا: تقديم الطعام المناسب للطفل

من الأخطاء الشائعة منع الطفل من تناول الطعام تمامًا عند إصابته بالنزلة المعوية، لكن الأفضل الاستمرار في تقديم الأطعمة المناسبة لعمره وحالته الصحية بكميات صغيرة.

ويمكن تقديم أطعمة سهلة الهضم مثل:

الأرز المطبوخ.

البطاطس المسلوقة.

الموز.

الخضراوات المطبوخة.

الشوربة.

الزبادي إذا كان الطفل يتحمله.

ويفضل تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية والمشروبات الغازية والعصائر المحلاة، لأنها قد تزيد الإسهال لدى بعض الأطفال.

رابعًا: مراقبة علامات الجفاف

يجب الانتباه إلى علامات الجفاف التي قد تظهر على الطفل نتيجة فقدان السوائل، ومن أبرزها:

جفاف الفم واللسان.

قلة عدد مرات التبول أو انخفاض كمية البول.

البكاء دون دموع.

العطش الشديد.

الخمول أو ضعف النشاط.

غؤور العينين.

برودة الأطراف في الحالات الشديدة.

وعند ظهور علامات الجفاف، يجب تقييم الطفل طبيًا وعدم الاكتفاء بالعلاج المنزلي، خاصة إذا كان رضيعًا.

خامسًا: الاهتمام بالنظافة ومنع انتقال العدوى

تنتقل بعض مسببات النزلات المعوية بسهولة بين الأطفال وأفراد الأسرة، لذلك يجب غسل اليدين جيدًا بالماء والصابون بعد تغيير الحفاضات وقبل إعداد الطعام أو تناوله.

كما ينبغي تنظيف الأسطح والألعاب التي يلمسها الطفل، والتخلص من الحفاضات بطريقة صحية، وعدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.