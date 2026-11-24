فاجأ الجنيه الذهب السوق المصرية بقفزة قوية خلال 48 ساعة فقط، ليحقق مكاسب كبيرة، ويستقر عند مستويات مرتفعة، بعد موجة الصعود الكبيرة التي شهدها الذهب في ختام تعاملات يوم أمس الاثنين، وقفز سعر الجنيه الذهب بمقدار 1560 جنيها في 48 ساعة، ليسجل 45600 جنيه مقابل 44040 جنيها يوم السبت 21 نوفمبر، في واحدة من أقوى القفزات التي سجلها خلال الفترة الأخيرة.

وكان الجنيه الذهب قد سجل 44520 جنيها يوم الأحد 22 نوفمبر، قبل أن يقفز بمقدار 1080 جنيها في تعاملات الاثنين فقط، ليسجل 45600 جنيه، ليقترب من جديد من مستوى 46 ألف جنيه.

وجاء صعود الجنيه الذهب مدعوما بالارتفاع الكبير في أسعار جميع الأعيرة، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 6514 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 5700 جنيه،

كما ارتفعت أوقية الذهب لتسجل 202608.05 جنيه، مقابل 195703.08 جنيه يوم السبت، بمقدار زيادة 6904.97 جنيه في 48 ساعة.

أسعار الذهب اليوم:

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط 6514 جنيه.



سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط 5700 جنيه.

وسجل سعر أونصة الذهب 202608.05 جنيه.

كما سجل سعر الجنيه الذهب 45600 جنيه.