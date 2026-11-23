واصل الذهب صعوده في التعاملات المسائية اليوم الاثنين 23 نوفمبر 2026، ليحقق قفزة جديدة خاصة في عيار 21، الأكثر طلبا في السوق المصرية، بعد موجة من التراجع الحادة التي شهدها الذهب خلال الأيام الماضية، وقفز سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 155 جنيها في التعاملات المسائية، ليسجل 5720 جنيها، مقابل 5565 جنيها أمس الأحد، في واحدة من أكبر الزيادات اليومية التي سجلها خلال الفترة الأخيرة.

وجاء صعود عيار 21 مدعوما بارتفاع قوي لجميع الأعيرة، حيث قفز سعر جرام الذهب عيار 24 بمقدار 177 جنيها، ليسجل 6537 جنيها، مقابل 6360 جنيها أمس الأحد.

وارتفعت أوقية الذهب بمقدار 5505.32 جنيه، لتسجل 203323.43 جنيه، مقابل 197818.11 جنيه أمس.

وارتفع سعر الجنيه الذهب بمقدار 1240 جنيها، ليسجل 45760 جنيها، مقابل 44520 جنيها أمس، ليقترب من جديد من مستوى 46 ألف جنيه، بعد أن ابتعد عنه خلال موجة التراجع الأخيرة.

أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراط اليوم 6537 جنيه مصري، و117.66 دولار أمريكي.

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 قيراط اليوم 5720 جنيه مصري، و102.95 دولار أمريكي.



سجل سعر أونصة الذهب عيار 24 قيراط اليوم 203323 جنيه مصري، و3659.82 دولار أمريكي.

سجل سعر أونصة الذهب عيار 21 قيراط اليوم 177908 جنيه مصري، و3202.30 دولار أمريكي.

سجل سعر الجنيه الذهب، وزن 8 جرام، عيار 21 قيراط اليوم 45760 جنيه مصري.