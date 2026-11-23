صعد الذهب اليوم الاثنين ، من أدنى مستوى له في أكثر من عام مع إقبال المستثمرين على الشراء مع انخفاض ​الأسعار، بينما تترقب الأسواق بيانات التضخم الأمريكية المقبلة بحثا عن مؤشرات جديدة حول مسار أسعار ‌الفائدة لمجلس الاحتياطي الاتحادي.

وبحلول الساعة 1422 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 4.1 بالمئة إلى 3676.78 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ سبتمبر 2025 يوم الجمعة، وفقاً لرويترز.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ​4.6 بالمئة إلى 3677.80 دولار للأوقية.

وانخفضت الأسعار بأكثر من تسعة بالمئة الأسبوع الماضي، ​إذ دفعت موجة بيع في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بعض المستثمرين إلى بيع الذهب ⁠لجمع السيولة وتوفير الأموال المطلوبة لتغطية مراكزهم الاستثمارية.

وقال جيم ويكوف محلل الأسواق لدى أمريكان جولد ​إكستشينج "هناك حديث في السوق مفاده أنه إذا واصلت مؤشرات الأسهم تراجعاتها، فإن ذلك سيحول دون ​أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة. وأعتقد أن هذا احتمال بعيد، لكنه يدعم انتعاش أسواق المعادن النفيسة في بداية هذا الأسبوع".

وأضاف ""ستكون تداولات اليومين المقبلين حاسمة في تحديد ما إذا كنا قد وصلنا إلى ​أدنى مستويات السوق أم أن هذا مجرد انتعاش مؤقت في الأسواق الهابطة".

ووفقا لأداة فيد ​ووتش التابعة لسي.إم.إي، تظل الأسواق تتوقع رفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر، لكنها ‌استبعدت ⁠احتمالات زيادة أكبر بواقع 50 نقطة أساس.

وتقلل أسعار الفائدة المرتفعة من جاذبية المعدن النفيس غير المدر للعائد.



ويترقب المتعاملون مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أكتوبر تشرين الأول، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي والمقرر صدوره يوم الأربعاء، لتقييم ضغوط الأسعار وتحديد احتمالات المزيد من ​رفع أسعار الفائدة.

وقال محللو ​جولدمان ساكس في مذكرة "نتوقع ⁠أن تنحسر الضغوط النزولية في نهاية المطاف، لكن ربما بوتيرة أبطأ مع اقتراب نهاية العام".

وأضافوا "قد تحجم بعض صناديق التحوط عن زيادة انكشافها ​على الأصول عالية المخاطر مع اقتراب نهاية العام، في حين يوفر ​رفع الفائدة ⁠المتوقع من مجلس الاحتياطي الاتحادي في ديسمبر سببا آخر لتأجيل إعادة بناء المراكز الطويلة في الذهب رغم تراجع المضاربات".

في الوقت نفسه، قالت إنفيديا إنها أعادت تعيين جنسن هوانج رئيسا تنفيذيا، ⁠على أن ​يسري ذلك فورا.



وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة ​في المعاملات الفورية 6.1 بالمئة إلى 43.71 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 3.9 بالمئة إلى 1349.95 دولار للأوقية، وزاد البلاديوم ​2.2 بالمئة إلى 912.50 دولار.