أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمق العلاقات المصرية العراقية الممتدة، وحرص مصر على تعزيز الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين، والارتقاء بمستويات التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

وأشار الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي، مع رئيس الوزراء العراقي إلى أهمية تعزيز التنسيق وأطر التعاون المشترك لمواجهة تحديات ندرة المياه، مشددا على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالمجاري المائية العابرة للحدود.

وأشاد الرئيس السيسي بدورية انعقاد اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة، مؤكداً أن انتظام اجتماعاتها يعكس الإرادة المشتركة للبلدين لدفع العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.

خطوات عملية وملموسة

وقال الرئيس السيسي، إن المباحثات مع رئيس مجلس الوزراء العراقي عكست توافقاً وعزماً مشتركاً على ترجمة ما تم التوصل إليه من تفاهمات إلى خطوات عملية وملموسة، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة للشعبين المصري والعراقي.