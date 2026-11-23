انتخبت الدول العربية الأعضاء بالمنظمة العربية للطيران المدني (ACAO)، التابعة لجامعة الدول العربية، مصر بالإجماع رئيساً للجنة الإعلام والاتصال المؤسسي بالمنظمة لمدة عامين (2026 – 2028)، ممثلةً في الطيار كريم جميل، مستشار رئيس سلطة الطيران المدني المصري ومدير الاتفاقيات الدولية، فيما تم انتخاب ممثل دولة قطر نائباً لرئيس اللجنة.

وجاء هذا الفوز خلال أعمال الاجتماع السادس للجنة، بمشاركة ممثلي الدول العربية الأعضاء، في تأكيد جديد على الحضور المصري الفاعل داخل المنظمات الإقليمية والدولية ودورها المحوري في دعم وتعزيز العمل العربي المشترك بقطاع النقل الجوي.

ويأتي تولي الطيار كريم جميل رئاسة اللجنة عقب شغله منصب نائب رئيس اللجنة خلال الفترة من 2024 إلى 2026، إلى جانب مهامه مستشاراً لرئيس سلطة الطيران المدني ومديراً للاتفاقيات الدولية، ونقطة الاتصال الوطنية المصرية مع اللجنة الأفريقية للطيران المدني (AFCAC)، فضلاً عن قيامه بمهام نقطة الاتصال لعدد من المشروعات الدولية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الطيران المدني الدولي (ICAO).

وتكتسب أعمال اللجنة في دورتها الجديدة أهمية خاصة في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على حركة الطيران والسياحة؛ حيث تستهدف تعزيز التنسيق العربي وتوحيد الرؤى والرسائل الإعلامية، وتطوير آليات الاتصال المؤسسي وإدارة الإعلام أثناء الأزمات لضمان سرعة وتدفق المعلومات والتعامل الفعال مع تداعياتها.

كما تسعى اللجنة إلى تعزيز دور الإعلام والاتصال المؤسسي في دعم حركة الطيران والسياحة والتبادل التجاري بين الدول العربية بما يسهم في دعم اقتصاداتها، إلى جانب توظيف التحول الرقمي والتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير منظومة الإعلام والاتصال بقطاع الطيران المدني العربي.

ويعكس انتخاب مصر لرئاسة اللجنة ودولة قطر لمنصب نائب الرئيس استمرار التعاون والتكامل العربي، وتضافر جهود المنظمة العربية للطيران المدني لمواجهة التحديات المشتركة ودعم الدور الحيوي لقطاع النقل الجوي في التنمية الاقتصادية والسياحية بالمنطقة.