توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الخريفية المعتدلة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الثلاثاء 24 نوفمبر وحتى الأحد 29 نوفمبر 2026، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ونشاط الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق.

وقالت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء اليوم، إن الطقس خلال هذه الفترة سيكون خريفيا معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وحارا على جنوب الصعيد، ومائلا للبرودة إلى بارد ليلا وفي الصباح الباكر، مع استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وأضافت أن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة غدا الثلاثاء تتمثل في فرص تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى العاشرة صباحا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانا، مما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض الطرق.

وأوضحت أن طقس الغد سيشهد أيضا تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على مناطق حلايب وشلاتين، وقد تكون الأمطار متوسطة أحيانا بنسبة حدوث تصل إلى نحو 10% على فترات متقطعة.

وأشارت إلى نشاط الرياح أحيانا غدا على أغلب أنحاء الجمهورية، بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترا في الساعة، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة غدا، قالت شاكر إن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية، والصغرى بين 14 و15 درجة، فيما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 23 و24 درجة، والصغرى بين 14 و15 درجة.

وأضافت أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد تتراوح بين 24 و26 درجة، والصغرى بين 13 و14 درجة، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد درجات حرارة عظمى تتراوح بين 32 و33 درجة، والصغرى بين 17 و19 درجة مئوية.

حالة الطقس من 25 نوفمبر وحتى 29 نوفمبر

وحول حالة الطقس خلال الفترة من الأربعاء 25 نوفمبر وحتى الأحد 29 نوفمبر، أوضحت أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري تتراوح بين 23 و24 درجة مئوية، والصغرى بين 14 و16 درجة، فيما تتراوح العظمى على السواحل الشمالية بين 21 و23 درجة، والصغرى بين 14 و15 درجة.

وتابعت أن درجات الحرارة العظمى على شمال الصعيد تتراوح خلال الفترة نفسها بين 23 و26 درجة، والصغرى بين 11 و12 درجة، بينما تتراوح العظمى على جنوب الصعيد بين 30 و32 درجة، والصغرى بين 16 و17 درجة مئوية.

ولفتت إلى استمرار فرص سقوط الأمطار الخفيفة يوم الأربعاء 25 نوفمبر، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 30%، على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبا على مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة، مع نشاط الرياح أحيانا على أغلب الأنحاء.

وناشدت شاكر المواطنين ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، بسبب الشبورة المائية التي قد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية إلى مستويات أقل من 1000 متر على بعض الطرق، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات آمنة بين السيارات.

كما نصحت بارتداء الملابس الخريفية المناسبة، خاصة خلال فترات الليل والصباح الباكر، في ظل انخفاض درجات الحرارة، مؤكدة أهمية متابعة النشرات والتحديثات الجوية الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، واتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.