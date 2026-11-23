استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، علي فالح الزيدي، رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق.

وقال الرئيس السيسي، إن :"أرحب بكم، أخى دولة رئيس مجلس الوزراء، فى أول زيارة رسمية لكم إلى بلدكم الثانى مصر وأغتنم هذه المناسبة؛ لكى أتقدم إليكم مجدداً بالتهنئة، بمناسبة توليكم مهام منصبكم. كما أؤكد على عمق العلاقات المصرية – العراقية الممتدة، واهتمامنا بدفع الروابط التاريخية بين البلدين الشقيقين.



وأكمل أن :"وأسجل كذلك؛ اعتزازنا باستضافة مصر، لاجتماع "الدورة الرابعة للجنة العليا المصرية – العراقية المشتركة"، برئاسة رئيسى الوزراء فى البلدين، والتى تأتى فى توقيت تشهد فيه العلاقات السياسية والتعاون الاقتصادى بين البلدين الشقيقين تطوراً متنامياً".

وتابع الرئيس السيسي، أنه :"أشيد هنا بدورية انعقاد هذه اللجنة، بالتناوب بين مصر والعراق، بما يعكس الإرادة المشتركة للارتقاء بالعلاقات الثنائية فى كافة المجالات".