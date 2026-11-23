أعلن رئيس الكنيست الإسرائيلي ماتان كاهانا تقديم موعد استكمال إجراءات انتخاب مراقب الدولة، مع توقعات بإجراء التصويت على المرشح خلال الأسبوع المقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن كاهانا أثار، خلال اجتماع هيئة رئاسة الكنيست، مسألة استكمال عملية انتخاب مراقب الدولة، مطالبًا رئيس اللجنة المنظمة، عضو الكنيست روي فولكمان من حزب «يش عتيد»، بطرح الأمر للنقاش واتخاذ قرار بشأنه غدًا.

ومن المقرر، عقب استكمال الإجراءات، عرض المسألة على جلسة الهيئة العامة للكنيست للتصويت، وذلك تنفيذًا لمتطلبات المحكمة العليا الإسرائيلية التي سبق أن حددتها خلال الدورة البرلمانية السابقة.