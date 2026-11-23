واصل الزمالك تألقه الهجومي أمام الجونة، بعدما نجح الفلسطيني عدي الدباغ في تسجيل الهدف الثاني للفريق الأبيض، خلال المواجهة التي تجمع الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وجاء الهدف الثاني عن طريق عدي الدباغ، الذي أطلق تسديدة أرضية زاحفة من على حدود منطقة الجزاء، لتسكن الكرة أسفل الزاوية اليمنى لمرمى الجونة، معلنة عن الهدف الثاني للزمالك، لتصبح النتيجة 2-0 لصالح الأبيض.

وقدم المهاجم الفلسطيني لمسة فنية مميزة في إنهاء الهجمة، بعدما أطلق تصويبة قوية ومتقنة لم يتمكن حارس الجونة من التصدي لها، ليعزز تقدم القلعة البيضاء ويشعل حماس الجماهير.

تشكيل الزمالك أمام الجونة

حراسة المرمى : مهدي سليمان.

خط الدفاع : أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – محمد إسماعيل – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – محمد حمد.

خط الهجوم : شيكو بانزا – أحمد شريف – عدي الدباغ.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وأحمد حسام ومحمود بنتايج ومحمد فرج وأحمد ربيع وآدم كايد ومعاذ إبراهيم وحسام أشرف وناصر منسي.