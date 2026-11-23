قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة سائق متهم بالتسبب في وفاة ابنة زوجته، في مدينة بدر، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل؛ لاستكمال نظر القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أغسطس 2025، بدائرة قسم شرطة بدر، حيث اتهمت النيابة العامة، المتهم، بالتعدي على الطفلة بالضرب؛ عقب عودتها من اللهو بالطريق العام وظهورها بملابس متسخة، ما تسبب في إصابتها بإصابات بالغة انتهت بوفاتها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم اعتدى على الطفلة بالضرب، ما أحدث لها إصابات في الرأس والوجه، وفقًا لما أثبته تقرير الطب الشرعي.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهم، تهمة «الضرب المفضي إلى الموت»، مع التأكيد على أن التحقيقات نسبت إليه عدم قصد إزهاق روح المجني عليها.