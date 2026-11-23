تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الإقتصادى من ضبط القائمين على إدارة مصنع لإنتاج المبيدات الزراعية "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العبور ثان بالقليوبية".

وضُبط بداخله (أكثر من 27 طن مواد خام للمبيدات الزراعية مجهولة المصدر "مستلزمات إنتاج" – قرابة 700 كيلو جرام مبيدات زراعية مختلفة الأنواع معبأة داخل عبوات مجهولة المصدر ومدون عليها علامات تجارية مغشوشة ومقلدة "منتج نهائى" – 30 كيلو جرام مبيدات زراعية غير صالحة للإستخدام "مستلزمات إنتاج" – 35 ألف عبوة فارغة مدون عليها علامات تجارية وهمية "مستلزمات تعبئة وتغليف" – خط إنتاج) تمهيداً لطرحها بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.