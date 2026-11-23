أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تعمل على تدويل منظومة التعليم الفني والتكنولوجي، من خلال التوسع في الشراكات الدولية مع ألمانيا وإيطاليا واليابان، حيث تضمنت الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإيطالي التعاون لإنشاء 100 مدرسة للتكنولوجيا التطبيقية، ومع الجانب الألماني إنشاء وتطوير وتشغيل 38 مدرسة مصرية ألمانية للتكنولوجيا التطبيقية، إلى جانب التعاون مع الجانب الياباني لتطوير 20 مدرسة من مدارس التعليم الفني وتحويلها إلى مدارس متخصصة في مجالات التمريض والرعاية الصحية لكبار السن وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز نقل الخبرات الدولية والاستفادة من النماذج التعليمية المتقدمة، ويربط التعليم الفني باحتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة تستهدف إعداد خريج مؤهل من التعليم الفني، يمتلك شهادة دولية معتمدة، ويتمتع بمهارات في البرمجة والذكاء الاصطناعي، إلى جانب حصوله على شهادة معتمدة من إحدى جهات التعليم الخاص، بما يعزز قدرته التنافسية ويؤهله لمتطلبات سوق العمل محليًا ودوليًا.

وفي ختام كلمته، أعرب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف عن تطلعه إلى أن تسهم المناقشات التي يشهدها المنتدى في تعزيز الفهم المشترك لسبل التكامل بين التعليم والحماية الاجتماعية، وتبادل الخبرات والتجارب التي تساعد على تحويل هذا التكامل إلى سياسات وممارسات تحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا في حياة الإنسان.

جاء ذلك خلال مشاركة محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في فعاليات «المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية» الذي انطلق اليوم في نسخته الأولى تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة رفيعة المستوى من منظمات الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية المعنية.

حيث شارك الوزير محمد عبد اللطيف في أعمال الجلسة الثانية ضمن فعاليات المنتدى التي جاءت تحت عنوان «الاستثمار في رأس المال البشري: التحويلات النقدية والحماية الاجتماعية لدعم الطفولة المبكرة والتغذية والتعليم»، حيث أجرى مداخلة أعرب خلالها عن سعادته واعتزازه بالمشاركة في هذا المنتدى الهام، الذي يتناول قضية بالغة الأهمية تتمثل في الاستثمار في رأس المال البشري، مؤكدًا أن التعليم يمثل الركيزة الأساسية في أي رؤية جادة للاستثمار في رأس المال البشري، فهو لا يكتفي بنقل المعرفة، بل يفتح آفاق الفرص، ويحرر الإنسان من القيود التي تفرضها الظروف الاقتصادية والاجتماعية، ليبني مجتمعات أكثر عدالة، ونظم اقتصادية أكثر قدرة على النمو والمنافسة.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى أن العلاقة بين التعليم والحماية الاجتماعية تتجاوز حدود التكامل بين الخدمات، لتشكل مسارًا تنمويًا واحدًا؛ فالحماية الاجتماعية تمنح الأسر القدرة على إلحاق أبنائها بالتعليم، بينما يحول التعليم الجيد هذه الفرصة إلى قدرات ومهارات حقيقية تمكن الأجيال الجديدة من تحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، وكسر حلقة الفقر عبر الأجيال.