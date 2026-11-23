شاركت وزارة الأوقاف في الملتقى السنوي للتجارب والممارسات الإدارية الناجحة، الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالقاهرة خلال الفترة من 17 إلى 19 نوفمبر 2026، تحت عنوان «منظومات الإدارة الذكية: تجارب عربية متميزة في تحسين الكفاءة وجودة الخدمات الحكومية»، وذلك بمقر المنظمة الرئيسي، وبمشاركة نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمتخصصين في مجالات الإدارة والاتصالات والتحول الرقمي من مختلف الدول العربية.

ومثّل الوزارة في فعاليات الملتقى الأستاذة هبة أحمد بيومي إبراهيم، مدير عام تنمية المواهب بديوان عام وزارة الأوقاف، والدكتورة ألفت السيد أحمد عبد البصير، مدير عام الإدارة العامة للتخطيط الاستراتيجي والسياسات بديوان عام الوزارة، في إطار اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات الإدارية الحديثة وتطوير منظومة العمل المؤسسي.

وتناولت جلسات الملتقى عددًا من المحاور المرتبطة بتطوير الأداء الحكومي، وفي مقدمتها نماذج الإدارة الذكية ومتطلبات تطبيقها، وآليات إدارة الأداء وتحقيق التميز المؤسسي، والاستفادة من البيانات والتحليلات في دعم عملية اتخاذ القرار، إلى جانب إعادة هندسة العمليات وتطوير الخدمات، والتعرف على العوامل التي تضمن نجاح المبادرات الإدارية واستمرارها.

تجارب عربية في الإدارة الذكية والتحول الرقمي

واستعرض الملتقى مجموعة من التجارب العربية في تطبيق منظومات الإدارة الذكية، ودور التكنولوجيا والبيانات والهندسة المؤسسية في تحسين كفاءة التشغيل والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية، فضلًا عن دعم التحول المؤسسي المستدام.

وشملت التجارب المعروضة تجربة وزارة الإعلام السعودية، في إطار برنامج الحكومة الشاملة لهيئة الحكومة الرقمية ورؤية المملكة 2030، والتي تناولت التحول من تعدد المنصات الإلكترونية إلى منصة رقمية موحدة، بما يسهم في تطوير الخدمات وتحسين كفاءة تقديمها.

كما شهد الملتقى عرض تجربة وزارة الداخلية البحرينية، وتجربة وزارة السياحة والآثار المصرية في مجال التحول الرقمي، إلى جانب التجربة الجزائرية في تطوير الإدارة الرقمية، بما أتاح للمشاركين التعرف على نماذج متنوعة في تحديث المؤسسات الحكومية والاستفادة من الحلول التكنولوجية في تطوير أدائها.

الأوقاف تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتنمية المواهب

وتأتي مشاركة وزارة الأوقاف في هذا الملتقى ضمن توجهها نحو تعزيز تبادل الخبرات مع المؤسسات العربية، والتعرف على التجارب الناجحة في تطوير منظومات العمل الإداري، والاستفادة من الممارسات الحديثة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وتنمية المواهب والتحول الرقمي.

كما تستهدف المشاركة توظيف الخبرات والمعارف التي يتيحها الملتقى في دعم جهود تطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة، وتحسين كفاءة العمل الإداري، والارتقاء بجودة الخدمات، بما يتماشى مع متطلبات التحديث الإداري والتحول الرقمي وتطوير المؤسسات الحكومية.



