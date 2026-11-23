قررت إدارة نادي بيراميدز عدم تخصيص مكافآت مالية استثنائية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، والمقرر إقامتها مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ورغم أهمية اللقاء في سباق المنافسة على صدارة الدوري، فإن إدارة النادي السماوي استقرت على الالتزام بنظام المكافآت المعمول به داخل الفريق، دون إجراء أي تعديلات مالية أو رصد حوافز إضافية مرتبطة بنتيجة مباراة القمة.

لائحة بيراميدز تمنح اللاعبين مكافآت أكبر أمام الأهلي والزمالك

وكشف مصدر مسؤول داخل نادي بيراميدز أن الإدارة لم تقرر صرف مكافآت استثنائية للاعبين من أجل تحفيزهم على الفوز أمام الأهلي، مؤكدًا أن الفريق سيخوض المباراة وفقًا للائحة المالية المحددة مسبقًا، دون إصدار قرارات جديدة قبل المواجهة.

وأوضح المصدر أن لائحة النادي تتضمن بالفعل مكافآت مالية أكبر للاعبين في مباريات الأهلي والزمالك، مقارنة بالمواجهات الأخرى، وهو ما يعني حصول اللاعبين على الحوافز المقررة حال تحقيق الفوز على الفريق الأحمر، دون الحاجة إلى تخصيص مكافآت إضافية.

سياسة ثابتة في التعامل مع المواجهات الكبرى

ويعكس موقف إدارة بيراميدز رغبتها في الحفاظ على نظام مالي ثابت وواضح، بعيدًا عن القرارات الاستثنائية التي قد تصدر قبل المباريات الكبرى، مع الاعتماد على الحوافز المنصوص عليها في اللائحة، والتي يعرف اللاعبون تفاصيلها مسبقًا.

ويحل بيراميدز ضيفًا على الأهلي في الثامنة مساء اليوم الاثنين، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز، في مواجهة تمثل محطة مهمة للفريق السماوي في مشواره نحو المنافسة على اللقب، وفرصة جديدة لإثبات قدرته على حسم المواجهات الكبرى.