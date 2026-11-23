أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لتعيين عدد (2666) في وظائف فني صيانة وتجديدات سكة وفني حركة وبلوك وفني إشارات وفني مزلقان وفني مناورة وصراف تذاكر ومشرف قطار و مساعد قائد قطار وفني ميكانيكا وفني كهرباء وفني براد وفني لحام بالدرجة الرابعة على المجموعة النوعية الفنية الهندسية المساعدة وفقاً لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، وذلك بالمحافظات الموضحة علي موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.

التقديم على الوظائف

كما أشار الجهاز إلى أن التقديم في المسابقة يتم إلكترونيًا باستخدام بطاقة الرقم القومي، من خلال الموقع ذاته، وذلك خلال الفترة من 29 نوفمبر حتى 13 ديسمبر 2026، وفقًا للشروط والضوابط المحددة بالإعلان.

شروط شغل الوظيفة

وأضاف أن الإعلان يتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بشروط شغل الوظيفة، والمؤهلات العلمية المطلوبة، والمستندات اللازمة، فضلًا عن مراحل التقييم التي تشمل الاختبارات والتدريبات المقررة في هذا الشأن.

ويهيب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالمتقدمين متابعة الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وموقع بوابة الوظائف الحكومية للاطلاع على أي تعليمات متعلقة بالمسابقات.