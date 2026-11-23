واصلت فرق سيتي كلوب تحقيق نتائجها المتميزة خلال مشاركتها في البطولات الرسمية التي تنظمها الاتحادات الرياضية وفروعها في عدد من الألعاب، مؤكدة حضورها القوي على مستوى مختلف المنافسات والمراحل السنية.

الاتحاد الرياضيه

ففي الكرة الطائرة، واصل الفريق الأول سلسلة انتصاراته في مسابقة الدوري الممتاز «ج»، بعدما حقق فوزين متتاليين على فريقي شباب مصر والشرقية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل، ليواصل تصدره جدول المسابقة.

وعلى النهج نفسه، حققت بنات سيتي كلوب تحت 15 سنة انتصارين متتاليين في بطولة منطقة المنوفية، بالفوز على مركز شباب المنوفية بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوطين، وعلى مركز شباب القنطرة بثلاثة أشواط دون مقابل.

وفي كرة اليد، نجحت ناشئات سيتي كلوب تحت 14 سنة في تحقيق فوز كبير على فريق وطني بركة السبع بنتيجة 50 مقابل 13، ضمن منافسات بطولة الجمهورية.

وفي كرة السلة، تمكن فريق بنات سيتي كلوب تحت 14 سنة من تخطي عقبة أكاديمية زون، والفوز بنتيجة 48 مقابل 44، ضمن منافسات بطولة منطقة كفر الشيخ.

أما في الجمباز، فقد اختتمت براعم سيتي كلوب مشاركتها في بطولة كأس مصر بحصاد مميز بلغ 10 ميداليات، بواقع 7 ميداليات ذهبية و3 فضيات، لتؤكد المواهب الواعدة للنادي قدرتها على المنافسة وحصد المراكز المتقدمة.

وجاءت الميداليات الذهبية السبع من نصيب كارما أحمد سمير، وكرمة أيمن محمد، وليان محمود طه، وماليكا أحمد سمير، في مرحلة 11 سنة، وتاليا أحمد بهجت، وآسية عبد الحميد الطباخ، في مرحلة 10 سنوات، وأويس شريف منير، في مرحلة 7 سنوات.

فيما حصدت الميداليات الفضية الثلاث كل من لارا السيد أحمد، في مرحلة 11 سنة، وجورينة مختار سامي، وكنزي أيمن نبيل، في مرحلة 10 سنوات.

وتأتي هذه النتائج في إطار استراتيجية سيتي كلوب الرياضية الهادفة إلى بناء قاعدة رياضية قوية ومتكاملة في مختلف الألعاب والمراحل السنية، واكتشاف المواهب ورعايتها، وتوسيع قاعدة الممارسة والمنافسة الرياضية على مستوى الجمهورية، من خلال أندية سيتي كلوب المنتشرة في مختلف المحافظات.