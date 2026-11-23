تتجه الأنظار إلى المواجهة المرتقبة التي تجمع الزمالك والجونة، اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز في لقاء يبحث خلاله الفارس الأبيض عن مواصلة انتصاراته ومطاردة صدارة المسابقة بينما يأمل الفريق الساحلي في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أكبر أندية الكرة المصرية.

وقبل انطلاق المواجهة تحمل دفاتر التاريخ العديد من الأرقام والحقائق المثيرة التي تكشف عن تفوق الزمالك في المواجهات المباشرة وتمنح المباراة المرتقبة مزيدا من الإثارة.

الزمالك يتفوق في إجمالي المواجهات

التقى الزمالك والجونة في 21 مباراة سابقة بمختلف المسابقات نجح خلالها الفريق الأبيض في تحقيق 12 انتصارا مقابل فوزين فقط للجونة بينما انتهت 7 مباريات بالتعادل.

38 هدفا في شباك الجونة

فرض الزمالك تفوقه الهجومي على منافسه بعدما سجل لاعبوه 38 هدفا خلال المواجهات السابقة بينما استقبلت شباك الفريق الأبيض 20 هدفا ليصل فارق الأهداف إلى 18 هدفا لصالح الفارس الأبيض.

رباعية بيضاء تتكرر مرتين

تعد نتيجة 4-1 أكبر انتصار للزمالك على الجونة في تاريخ المواجهات بعدما حقق الفريق الأبيض النتيجة ذاتها مرتين الأولى في 5 أغسطس 2022 والثانية في 27 يناير 2025.

الجونة سبق له إسقاط الزمالك بثلاثية

رغم التفوق التاريخي للأبيض نجح الجونة في تحقيق انتصار لافت بنتيجة 3-2 خلال المواجهة التي جمعت الفريقين يوم 12 مارس 2024، ليؤكد الفريق الساحلي قدرته على مفاجأة الزمالك.

تعادل في آخر مواجهة بين الفريقين

انتهت آخر مواجهة جمعت الزمالك والجونة بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، يوم 23 سبتمبر 2025 بعدما شهدت المباراة تقاسم الفريقين نتيجة اللقاء ليبقى التعادل حاضرا في ذاكرة المواجهات الأخيرة.

هل يواصل الزمالك تفوقه التاريخي؟

وبين أرقام التاريخ وطموحات الحاضر، يدخل الزمالك مواجهة الجونة بحثا عن انتصار جديد يواصل به مطاردة القمة بينما يتطلع الفريق الساحلي إلى قلب الحسابات وتحقيق نتيجة تعيد كتابة سجل المواجهات بين الطرفين.