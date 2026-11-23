أكد وزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة، عبد الهادي الحويج، أهمية الدور المصري في دعم الاستقرار والتوصل إلى حل للأزمة الليبية، مشيدًا بالموقف المصري الداعم لليبيا، وما تقدمه القاهرة من جهود لمساندة البلاد في مواجهة التحديات الراهنة.

وقال الحويج، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، إن ليبيا تعول على الدور المصري في حل الأزمة، مثمنًا موقف مصر الداعم لليبيا، ومؤكدًا أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة ويحافظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشدد وزير الخارجية الليبي على أن بلاده لن تنجر إلى أي نزاع أو تكون طرفًا فيه، مؤكدًا تمسك ليبيا بموقفها الرافض للدخول في صراعات من شأنها تهديد أمنها واستقرارها أو تعقيد الأوضاع الداخلية.

وفيما يتعلق بالهجمات التي استهدفت مدينة بنغازي، طالب الحويج بإجراء تحقيق شامل لكشف ملابسات الاعتداء وتحديد الجهات المسؤولة عنه، مشددًا على ضرورة الوقوف على حقيقة ما جرى ومحاسبة المتورطين.

وتأتي هذه التصريحات في أعقاب الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي ومناطق قبالة ساحل المدينة، والتي أثارت ردود فعل ليبية ودولية، وسط مطالبات بإجراء تحقيق مستقل وشفاف لكشف ملابساتها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وكانت مصر قد أدانت الهجمات التي استهدفت ميناء بنغازي، مؤكدة رفضها جميع الأعمال التي تمس أمن ليبيا واستقرارها أو تهدد سلامة منشآتها ومرافقها الحيوية، مع التشديد على ضرورة احترام سيادة البلاد ووحدة وسلامة أراضيها.

وتواصل القاهرة تحركاتها الدبلوماسية لدعم التسوية السياسية في ليبيا، وتعزيز التواصل مع مختلف الأطراف الليبية، بما يسهم في توحيد المؤسسات الوطنية والحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها.