أعلنت الإدارات التعليمية والمدارس الثانوية الفنية عبر فيس بوك ، أنه من المقرر أن يتم اتاحة تسجيل استمارة الدبلومات الفنية 2027 خلال شهر ديسمبر المقبل إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم ، مشددة على الطلاب بضرورة تجهيز الأوراق المطلوبة الآتية :



استمارة الدبلومات الفنية 2027 .. الأوراق والمستندات المطلوبة

شهادة الميلاد: شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة (٢٠٢٦ / ٢٠٢٧) + صورتين ضوئيتين منها.

الصور الشخصية: عدد (٦) صور شخصية حديثة مقاس (٤×٦) بخلفية بيضاء، مع ضرورة كتابة (الاسم بالكامل + الرقم القومي) أسفل كل صورة.

صور البطاقة: عدد (٢) صورة من بطاقة الرقم القومي لـ ( الطالب والأب).

إيصال سداد المصاريف الدراسية.

إيصال سداد رسم دخول الامتحان.

إيصال سداد رسم الجدارات (خاص فقط بطلبة نظام الجدارات).

إيصال سداد رسم التسجيل الإلكتروني.

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موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2026 / 2027 ، أن يكون موعد امتحانات الدبلومات الفنية 2027 من 29 مايو 2027 حتى 10 يونيو 2027

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2027

ومن المقرر أن تقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2027 بعد اعتماده من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل موعد الامتحانات بوقت كافي

ويكون جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2027 المعتمد من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني موحدا على مستوى الجمهورية

وبمجرد اعتماد جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2027 ، تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا عاجلا ، تعلن خلاله تفاصيل جداول امتحانات الدبلومات الفنية 2027 نظام (5 سنوات، و3سنوات) بكافة نوعياتها (صناعي - زراعي - تجاري - فندقي) ودبلوم مدارس التكنولوجيا التطبيقية، وكذلك الإعداد المهني والتعليم والتدريب المزدوج، والتكنولوجيا التطبيقية، وكذا جدول امتحانات الدبلومات الفنية نظام الثلاث سنوات المطبق بها منهجية الجدارات المهنية، بالإضافة إلى الجداول الخاصة بطلبة الدمج بكل نوعية

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، ضوابط التقدم لامتحانات النقل بالتعليم الفني على “نظام العمال” للعام الدراسي 2026 / 2027 ، علما بأن نظام العمال هو نظام تعليمي يتيح للراغبين من العاملين في مهن مختلفة أو الذين تجاوزوا سناً معيناً التقدم لاداء الامتحانات أو استكمال الدراسة بنظام المنازل أو حضور التدريبات العملية وفق شروط محددة

