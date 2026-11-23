عقدت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، الدكتورة منى الخليلي، لقاءً مع عدد من سيدات مكونات الجالية الفلسطينية في مصر، استعرضت خلاله واقع المرأة الفلسطينية في ظل استمرار الاحتلال والعدوان على الشعب الفلسطيني، والتحديات الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية التي تواجه النساء والفتيات، وذلك بحضور القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، السفير ناجي الناجي.

وأكدت الخليلي، أن وزارة شؤون المرأة تعمل، في إطار توجيهات فخامة الرئيس محمود عباس وتعليمات دولة رئيس الوزراء، على تعزيز التنسيق والتكامل مع مختلف الوزارات والمؤسسات الفلسطينية، لضمان إدماج قضايا المرأة واحتياجاتها ضمن الاستراتيجيات والخطط الحكومية، مشيرة إلى أن الوزارة تدفع باتجاه ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في الحكومة عن 30%، بما يعزز حضورها في مواقع المسؤولية وصنع القرار، ويكرّس مشاركتها السياسية والوطنية.

وأوضحت أن التمكين الاقتصادي للمرأة يمثل أحد المحاور الرئيسية لعمل الوزارة، من خلال برامج وآليات تستهدف النساء في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتعزيز دور الجمعيات والمؤسسات النسوية عبر توفير التمويل والمنح، ومتابعة المشروعات المنفذة وقياس أثرها على حياة النساء، إلى جانب التشبيك مع المؤسسات الدولية والجهات المانحة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تقودها النساء، بما يسهم في تعزيز استقلالهن الاقتصادي، لا سيما النساء المعيلات والأرامل وأسر الشهداء.

وفيما يتعلق بالجهود الدولية، أشارت الخليلي إلى أهمية تكثيف الضغط والمناصرة في المحافل الدولية لتسليط الضوء على الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال، والعمل على توفير الحماية لها وللشعب الفلسطيني، وتحويل التضامن الدولي إلى مواقف وسياسات وبرامج عملية.

ولفتت إلى أن الحراك الدبلوماسي والحقوقي أسهم في تعزيز الاهتمام الدولي بقضية المرأة الفلسطينية، بما في ذلك استصدار قرار يلزم الأمين العام للأمم المتحدة بإصدار تقرير سنوي حول أوضاعها.

وشددت على أهمية توثيق الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها النساء الفلسطينيات تحت الاحتلال، من خلال تقديم الأدلة والوثائق والتقارير إلى الجهات الدولية المعنية، بما يدعم جهود المساءلة وملاحقة مرتكبي الانتهاكات وفقاً للقانون الدولي.

التداعيات العميقة للحرب

وفي سياق متصل، أوضحت الخليلي أن الوزارة أطلقت مرصداً للعنف بهدف رصد أشكال العنف التي تتعرض لها النساء، وإعداد البيانات والتقارير اللازمة لفهم الظاهرة وتطوير السياسات الكفيلة بمواجهتها، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية ونشر ثقافة مناهضة العنف، وتطوير آليات الوقاية والحماية والاستجابة للنساء المتضررات.

وتطرقت الوزيرة إلى التداعيات العميقة للحرب على واقع المرأة الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة، حيث تواجه النساء أعباءً مضاعفة نتيجة النزوح وفقدان المعيل وتفكك الأسر واستهداف مقومات الحياة الأساسية، فضلاً عن الأزمات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي انعكست على أدوارهن الأسرية والمجتمعية.

وأكدت أن المرأة الفلسطينية، رغم قسوة هذه الظروف، تواصل أداء دور محوري في الحفاظ على تماسك الأسرة وصمود المجتمع وصون الهوية الوطنية والذاكرة والتراث الفلسطيني.

وفيما يتعلق بالمرأة الفلسطينية المقيمة في جمهورية مصر العربية، أكدت الخليلي أهمية الوقوف على أوضاعها واحتياجاتها في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها العائلات الفلسطينية، واستكشاف فرص التنسيق مع المؤسسات المصرية المعنية بشؤون المرأة، والاتحادات والهيئات النسوية الفلسطينية في مصر والشتات، لإطلاق مبادرات وبرامج للدعم النفسي والاجتماعي والاقتصادي، وتوفير مساحات للتعاون والتكامل في خدمة النساء والفتيات.

واستمعت الوزيرة إلى مداخلات ومقترحات السيدات المشاركات، وما طرحْنه من شواغل واحتياجات تتعلق بضرورة إشراك المرأة في التخطيط للمرحلة المقبلة وصياغة السياسات الاجتماعية والاقتصادية، بما يضمن الاستجابة لأولوياتها، مع التركيز على برامج الحماية والتمكين الاقتصادي وبناء القدرات والدعم النفسي والاجتماعي، وضمان استمرار تعليم الفتيات وتعزيز فرصهن في التمكين، وتوفير الدعم النفسي والمعنوي اللازم لهن.

كما أكدت الخليلي استمرار العمل على توسيع التعاون مع المؤسسات العربية والدولية والهيئات غير الحكومية والجهات المانحة، وتطوير الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات، وتوفير برامج التمويل والتدريب والتأهيل للنساء، بما يخدم قضايا المرأة الفلسطينية ويعزز حقوقها ومشاركتها في مختلف مجالات التنمية.

واختتمت الخليلي بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب رؤية وطنية شاملة تضع المرأة الفلسطينية في صلب عملية التعافي وإعادة البناء، وتضمن حضورها في مواقع القيادة والاقتصاد والتعليم وصناعة القرار، بما يتناسب مع حجم تضحياتها ودورها في حماية المجتمع والحفاظ على الهوية الوطنية، وصولاً إلى واقع تصبح فيه حقوق المرأة وتمكينها جزءاً أصيلاً من مشروع بناء الدولة الفلسطينية.

حضر اللقاء مسؤول الشؤون القنصلية طارق فانوس، ومسؤول ملف الأزهر الشريف موسى الهباش.