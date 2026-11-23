كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من قيام أحد الأشخاص بسرقة ماتور المياه الخاص بها من مدخل العقار محل سكنها بالبحيرة.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة مركز شرطة رشيد) وبسؤالها أقرت أنه بتاريخ 20/الجارى قام أحد الأشخاص بسرقة ماتور المياه الخاص بها من مدخل العقار محل سكنها بدائرة المركز.



أمكن تحديد وضبط الشخص الظاهر بمقطع الفيديو (عامل – مقيم بذات الدائرة)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وتم بارشاده ضبط (الماتور المستولى عليه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

