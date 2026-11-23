لفتت يارا حسام حسن الانظار إطلالة باللون الأسود الأنظار بتصميم أنيق وجريء، اعتمد على الكورسيه كعنصر أساسي لإبراز جمال القوام، مع تفاصيل بسيطة منحت اللوك طابعًا أنثويًا مميزًا يجمع بين الأناقة والعصرية.

ابنة حسام حسن بـ كورسيه أنيق يبرز جمال القوام..

وجاءت إطلالتها تصميم بقصة بدون أكتاف، تكشف منطقة الرقبة والكتفين، مع كورسيه محدد عند منطقة الخصر، وأزرار أمامية صغيرة امتدت بطول الجزء العلوي من الفستان، ما أضفى لمسة كلاسيكية على التصميم، مع الحفاظ على طابعه العصري.

واعتمدت يارا على اللون الأسود بالكامل، وهو من الألوان التي تمنح الملابس طابعًا أنيقًا وتناسب مختلف مناسبات السهرات، كما يساعد اختيار القصات المحددة على إبراز تفاصيل التصميم وإظهار القوام بشكل متناسق.

ونسقت يارا إطلالتها مع شعر أشقر منسدل بتسريحة ناعمة، اعتمدت على تموجات بسيطة حول الوجه، فيما جاء المكياج هادئًا مع إبراز العينين وتحديد ملامح الوجه، لتتناسب التفاصيل الجمالية مع طبيعة الفستان دون مبالغة.

كما ظهرت الإكسسوارات بشكل بسيط، مع أساور في اليد، وهو ما ساعد على الحفاظ على توازن الإطلالة، خاصة أن تصميم الكورسيه والأزرار الأمامية كانا العنصر الأبرز في اللوك.

وتعكس هذه الإطلالة استمرار حضور تصميمات الكورسيه في اختيارات الموضة، إذ أصبحت من القطع التي يمكن تنسيقها بأكثر من طريقة، سواء في الفساتين أو التوبات، بفضل قدرتها على منح الملابس شكلًا محددًا وتفاصيل أكثر لفتًا للأنظار.

ويظل اللون الأسود من الاختيارات المفضلة في إطلالات السهر، خاصة عندما يأتي بتصميم مختلف وتفاصيل غير تقليدية، إذ يجمع بين سهولة التنسيق والأناقة، ويمكن الاعتماد عليه في مناسبات متعددة مع تغيير الإكسسوارات وتسريحة الشعر والمكياج.