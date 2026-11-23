مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب ذروة فصل الشتاء، تزداد أهمية الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، خاصة للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالمضاعفات الصحية، إذ توصي وزارة الصحة والسكان بالتطعيم السنوي للحد من مخاطر الإصابة الشديدة بالفيروس وتعزيز المناعة.

وأكدت وزارة الصحة أهمية الحصول على اللقاح باعتباره أحد أهم وسائل الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى توافره بمكاتب تطعيمات المسافرين ومكاتب التطعيم غير الروتينية بالوحدات الصحية التابعة لها في مختلف محافظات الجمهورية.

ما الفئات الأكثر احتياجًا لتطعيم الإنفلونزا الموسمية؟

وحدد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، الفئات الأكثر احتياجًا للحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، نظرًا لارتفاع احتمالات تعرضها للمضاعفات الصحية، وتشمل:

كبار السن من عمر 60 عامًا فأكثر.

الأطفال من عمر 6 أشهر وحتى 5 سنوات.

السيدات الحوامل.

مرضى السكري.

مرضى القلب والأوعية الدموية.

مرضى الربو والأمراض الصدرية المزمنة.

المصابون بأمراض الكلى والكبد المزمنة.

الأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة أو يتناولون أدوية مثبطة للمناعة.

كما تزداد أهمية التطعيم للعاملين في القطاع الصحي والمسافرين والمقبلين على أداء مناسك الحج والعمرة، بسبب احتمالات التعرض للعدوى في الأماكن المزدحمة.

ما الموعد المناسب للحصول على لقاح الإنفلونزا؟

يفضل الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية خلال فصل الخريف وقبل ذروة انتشار الفيروسات التنفسية في الشتاء، حتى يحصل الجسم على الوقت الكافي لتكوين المناعة.

ويحتاج الجسم إلى نحو أسبوعين بعد التطعيم لتكوين الأجسام المضادة اللازمة لمواجهة الفيروس، لكن يمكن الحصول على اللقاح خلال موسم الإنفلونزا طالما أنه متاح، ولا يعني تأخر التطعيم انتهاء فرص الاستفادة منه.

وتوصي الجهات الصحية بالحصول على جرعة جديدة من اللقاح كل عام، بسبب التغيرات التي تطرأ على فيروسات الإنفلونزا وتحديث تركيبة التطعيم لمواكبة السلالات المتوقع انتشارها.

أين يتوفر لقاح الإنفلونزا الموسمية؟

وأعلنت وزارة الصحة والسكان توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية من خلال:

مكاتب تطعيمات المسافرين التابعة لوزارة الصحة.

مكاتب التطعيم غير الروتينية بالوحدات الصحية في مختلف المحافظات.

مراكز التطعيم التابعة لشركة فاكسيرا.

ويمكن الاستفسار عن أماكن التطعيم والخدمات الصحية من خلال الخط الساخن لوزارة الصحة 105.

هل يمنع لقاح الإنفلونزا الإصابة بالفيروس تمامًا؟

يساعد لقاح الإنفلونزا الموسمية على تقليل احتمالات الإصابة بالعدوى، كما يقلل شدة الأعراض ومخاطر المضاعفات التي قد تستدعي دخول المستشفى، لكنه لا يوفر حماية كاملة بنسبة 100% من الإصابة.

وتظل الإجراءات الوقائية مهمة بالتزامن مع التطعيم، ومنها غسل اليدين بانتظام، وتهوية الأماكن المغلقة، وتجنب مخالطة الآخرين عند ظهور أعراض تنفسية.

متى يجب استشارة الطبيب قبل التطعيم؟

ينبغي إبلاغ الطبيب بتاريخ الحساسية الشديدة تجاه أي جرعة سابقة من لقاح الإنفلونزا أو أحد مكوناته، ومناقشة الحالة الصحية قبل التطعيم عند وجود مشكلات طبية تستدعي تقييمًا خاصًا، لاختيار النوع والتوقيت المناسبين.

المصدر: وزارة الصحة والسكان.