في تطور جديد يثير تساؤلات ملايين المواطنين، تصاعدت أزمة توقف بعض الهواتف المحمولة، بعدما فوجئ مستخدمون بتعطل أجهزتهم رغم شرائها واستخدامها منذ فترة، لتتحول الأزمة إلى حالة من الجدل حول الرسوم الجمركية وآليات تسجيل الهواتف المستوردة، ومدى أحقية إيقاف أجهزة دخلت البلاد قبل بدء تطبيق الإجراءات الأخيرة.

وفي الوقت نفسه، تحركت الحكومة لمناقشة ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة، ووضع آليات لضبط السوق وتوفير الأجهزة بأسعار مناسبة للمواطنين.

أسباب توقف الهواتف المحمولة



كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل أزمة توقف عدد من الهواتف المحمولة خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الأجهزة التي شملتها الإجراءات دخلت البلاد قبل عام 2026، وكانت قد دخلت عبر المنافذ الجمركية، إلا أن إجراءات إيقافها بدأت خلال الفترة الحالية.

وأضاف طلعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من أول وجديد»، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأزمة ترتبط بعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة على بعض الأجهزة، مشيرًا إلى أن تطبيق الإجراءات بأثر رجعي تسبب في حالة من الارتباك والمشكلات بين المواطنين وأصحاب محال بيع الهواتف المحمولة.

طريقة إعادة تشغيل الهواتف المتوقفة



وأوضح رئيس شعبة الاتصالات والمحمول أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يتيح إعادة تشغيل الهاتف بعد التأكد من دخوله البلاد بطريقة صحيحة، وذلك من خلال تقديم جواز السفر الخاص بصاحب الهاتف، للتحقق من بيانات دخول الجهاز إلى البلاد وموقفه الجمركي.

وأشار إلى أن هذه الإجراءات تستهدف مراجعة الموقف الجمركي للأجهزة، خاصة بعد ظهور مشكلات تتعلق بهواتف تم شراؤها واستخدامها قبل بدء تطبيق الإجراءات الحالية.

الحكومة تتحرك لضبط أسعار الهواتف المحمولة



كما أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدولة تعمل على توفير الهواتف المحمولة للمواطنين بأسعار مناسبة، في ظل ارتفاع أسعار بعض الأجهزة، مشيرًا إلى أهمية دراسة أسباب الزيادة والعمل على تحقيق استقرار الأسعار في السوق المصري.

وقال إن مصر تمتلك سوقًا كبيرًا للهواتف المحمولة، وشهدت الفترة الأخيرة تطورًا في صناعة الأجهزة محليًا من خلال إنشاء مصانع لتجميع الهواتف، وهو ما يمثل خطوة نحو تعزيز الصناعة الوطنية.

اجتماع حكومي لبحث أزمة أسعار الهواتف



وكشف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن اجتماع رئيس الوزراء عُقد بحضور وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والصناعة، إلى جانب ممثلي جهاز حماية المستهلك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لمناقشة أوضاع سوق الهواتف المحمولة وبحث سبل ضبط الأسعار.

وأوضح أن أبرز مخرجات الاجتماع تمثلت في توجيه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل حكومية لإجراء دراسة شاملة للسوق المصري، ووضع آليات تضمن انضباط السوق وتوفير الهواتف المحمولة بأسعار مناسبة للمواطنين.

تعميق الصناعة المحلية وزيادة المنافسة

وأشار المستشار محمد عادل إلى أن التوجيهات الحكومية تضمنت ضرورة تعميق الصناعة المحلية وتوسيع قاعدة المصنعين، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة بين الشركات، فضلًا عن تحقيق استقرار سوق الهواتف المحمولة وتوفير الأجهزة بأسعار تتناسب مع احتياجات المواطنين.