أكدت المهندسة شيرين فراج أهمية إنشاء المجمع الصناعي الخدمي للأجهزة التعويضية، باعتباره خطوة مهمة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية وفق أحدث المواصفات والمعايير الطبية العالمية.

وأوضحت خلال صباح الخير يا مصر، أن المشروع يمثل فرصة لتعزيز قدرة الدولة على توفير احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إنشاء منظومة متكاملة لتصنيع الأجهزة التعويضية بأيدٍ مصرية، بما يسهم في تحسين جودة حياة المستفيدين ومساعدتهم على تحقيق مزيد من الاستقلالية والاندماج في المجتمع.

وأضافت أن أهمية المجمع لا تقتصر على الجانب الإنساني فقط، بل تمتد إلى دعم الصناعة الوطنية وتوطين تكنولوجيا تصنيع الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، مع الاستفادة من الخبرات والتقنيات العالمية في هذا المجال.

وأشارت إلى أن توفير أجهزة تعويضية ذات جودة عالية وفقًا للمعايير الدولية يمثل أحد العناصر الأساسية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على الخدمات والمنتجات التي تلبي احتياجاتهم.

وأكدت أن المشروع يمكن أن يفتح آفاقًا جديدة أمام الصناعة الطبية المصرية، ويعزز فرص تحول مصر إلى مركز إقليمي متميز في تصنيع وتوفير الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية، بما يحقق عائدًا إنسانيًا وصناعيًا واقتصاديًا.