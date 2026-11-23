تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026، انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد، يمتد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط استمرار الأجواء الخريفية التي تتسم باعتدال درجات الحرارة خلال ساعات النهار، وميل الأجواء للبرودة خلال الليل والصباح الباكر.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ظهور عدد من الظواهر الجوية على مناطق متفرقة من الجمهورية، في مقدمتها الشبورة المائية التي قد تصل إلى حد الكثافة أحيانًا على بعض الطرق، إلى جانب فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة ونشاط للرياح في بعض المناطق.

حالة الطقس اليوم في مصر

يسود طقس معتدل مائل للحرارة نهارًا على أغلب أنحاء الجمهورية، بينما يكون حارًا على مناطق جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ليسود طقس مائل للبرودة على معظم الأنحاء.

وتشهد مناطق شمال البلاد والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة، مع ظهور بعض السحب على مناطق متفرقة، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

شبورة مائية كثيفة على الطرق صباحًا

وحذرت توقعات الأرصاد من تكون شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد، مرورًا بالقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تؤدي الشبورة إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة خلال الساعات الأولى من الصباح.

فرص سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق

وتوجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة، بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20%، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، وذلك على فترات متقطعة.

كما تظهر بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر.

نشاط الرياح في القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ومن المتوقع نشاط الرياح أحيانًا بسرعة تتراوح بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة، على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الإثنين في المحافظات

تأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم الإثنين 23 نوفمبر 2026 على النحو التالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

القاهرة: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

العاصمة الجديدة: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

6 أكتوبر: العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة.

بنها: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

دمنهور: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

المنصورة: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

الزقازيق: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

طنطا: العظمى 23 درجة والصغرى 14 درجة.

السواحل الشمالية

الإسكندرية: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

العلمين: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة.

دمياط: العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة.

بورسعيد: العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة.

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

السويس: العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة.

العريش: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

رفح: العظمى 24 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب سيناء

شرم الشيخ: العظمى 31 درجة والصغرى 23 درجة.

الطور: العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة.

طابا: العظمى 26 درجة والصغرى 15 درجة.

سانت كاترين: العظمى 22 درجة والصغرى 7 درجات.

مدن البحر الأحمر

الغردقة: العظمى 30 درجة والصغرى 21 درجة.

سفاجا: العظمى 30 درجة والصغرى 18 درجة.

مرسى علم: العظمى 31 درجة والصغرى 20 درجة.

شلاتين: العظمى 32 درجة والصغرى 21 درجة.

حلايب: العظمى 28 درجة والصغرى 22 درجة.

شمال الصعيد

الفيوم: العظمى 25 درجة والصغرى 13 درجة.

بني سويف: العظمى 26 درجة والصغرى 12 درجة.

المنيا: العظمى 26 درجة والصغرى 13 درجة.

أسيوط: العظمى 27 درجة والصغرى 12 درجة.

جنوب الصعيد

سوهاج: العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

قنا: العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة.

الأقصر: العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

أسوان: العظمى 34 درجة والصغرى 21 درجة.

الوادي الجديد: العظمى 30 درجة والصغرى 16 درجة.

نصائح للتعامل مع الشبورة المائية

ومع توقع تكون شبورة مائية كثيفة أحيانًا خلال ساعات الصباح، يُنصح قائدو السيارات بتوخي الحذر على الطرق، والانتباه لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال البلاد ومدن القناة وشمال الصعيد.