واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 410 في مختلف مناطق قطاع غزة.

وأدّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد اربعة مواطنين وإصابة أعداد اخرى في مختلف مناطق القطاع.

وأعلن مشفى الشفاء مساء الأحد استشهاد المواطن سعيد عيسى قرقز 24 عاما، برصاص جيش الاحتلال في بلدة جباليا البلد شمال قطاع غزة.

كما أعلن مشفى شهداء الأقصى وصول المواطن لؤي جواد أديب أبو عيد شهيدا جراء إلقاء طائرة كواد كابتر قنبلة في المنطقة الشرقية لمدينة دير البلح وسط القطاع .

وشيع المواطنون في خان يونس جثماني الشهيدين نضال الشريف وبلال السمهوري اللذين استشهدا فجر الاحد آثر غارات جوية على خان يونس جنوب القطاع.

فجر اليوم الاثنين نسفت قوات الاحتلال مباني سكنية في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وأطلق جنود الاحتلال المتمركزين في المواقع العسكرية النار شمال شرقي مخيم البريج ومنازل المواطنين في مخيم المغازي وسط القطاع.

وامتد إطلاق النار الاسرائيلي شرفي خان يونس جنوب قطاع غزة.

بلغ عدد الذين وصلوا مقرات الصحة بغزة نتيجة الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية ستة شهداء و33 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1675 شهيدا، وإضافة إلى6095 مصاب وإجمالي حالات الانتشال: 851 شهيدا.

وبلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 74742 شهيدا، و176227 مصابا.