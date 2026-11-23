أعلن البرلمان العربي، عن إدانته الهجمات التي تعرضت لها العاصمة السودانية الخرطوم باستخدام الطائرات المسيّرة، والتي استهدفت أحد المباني التابعة للأمم المتحدة، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين وإلحاق أضرار بالمنشآت المدنية، مؤكدًا أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي الإنساني، وتهديدًا لحرمة المنشآت المدنية والمقار التابعة للمنظمات الدولية.

وحذر البرلمان العربي من أن استمرار هذه الهجمات من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية في السودان، ويهدد سلامة العاملين في المنظمات الدولية الذين يؤدون مهامهم الإنسانية في ظل ظروف بالغة الصعوبة.

استهداف العاصمة السودانية

ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات، التي تمادت فيها الميليشيات الخارجة عن القانون ومحاسبة مرتكبيها، وضمان حماية المدنيين والمنشآت الإنسانية، بما يسهم في الحد من تداعيات الأزمة السودانية.

وجدد البرلمان العربي موقفه الثابت الداعم لجمهورية السودان وأمنها وسيادتها ومؤسساتها الشرعية، وحرصه على الحفاظ على أمنها واستقرارها ووحدة أراضيها، مؤكدًا دعمه لكافة الجهود الرامية إلى إنهاء الأزمة السودانية عبر الحلول السياسية والحوار، وصون مؤسسات الدولة الوطنية.



