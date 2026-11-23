يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام نظيره بيراميدز، مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز، في لقاء مرتقب يجمع بين متصدر المسابقة وصاحب المركز الثاني.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة للفريقين، في ظل المنافسة القوية على صدارة جدول ترتيب الدوري، ورغبة كل طرف في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، خاصة أن الأهلي يسعى لتقليص الفارق مع بيراميدز، بينما يطمح الأخير لمواصلة نتائجه المميزة والحفاظ على العلامة الكاملة.

موقف الأهلي وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري

يدخل بيراميدز المواجهة متربعًا على قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات منذ انطلاق المسابقة، نجح خلالها في تحقيق الفوز بجميع اللقاءات، دون التعرض لأي تعادل أو هزيمة، ليقدم الفريق مستويات قوية جعلته يتصدر الترتيب منفردًا.

في المقابل، يحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما خاض 8 مباريات، تمكن خلالها من تحقيق الفوز في 6 مواجهات، بينما تعادل في مباراتين، ولم يتعرض لأي خسارة حتى الآن.

ويسعى المارد الأحمر لتحقيق الانتصار في مواجهة اليوم، من أجل تقليص الفارق مع بيراميدز إلى نقطة واحدة، وإشعال المنافسة على صدارة جدول ترتيب المسابقة، بينما يمنح الفوز للفريق السماوي فرصة الابتعاد بالقمة وتوسيع الفارق مع أقرب منافسيه.

موعد مباراة الأهلي وبيراميدز اليوم في الدوري المصري

من المقرر أن يلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم الإثنين بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، على أن تقام المباراة ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

وتنقل شبكة قنوات أون سبورت مباراة الأهلي وبيراميدز، باعتبارها الناقل الحصري لمنافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، مع تقديم استوديو تحليلي قبل انطلاق اللقاء وبعد نهايته، لمناقشة أبرز التفاصيل الفنية وأحداث المواجهة المرتقبة