ضرب زلزال بقوة 6.5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، سواحل جزيرة فانواتو الواقعة جنوب المحيط الهادي، وفقًا لبيانات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وأفادت الهيئة بأن الزلزال وقع على عمق 601 كيلومتر تحت سطح الأرض، وهو ما يصنفه ضمن الزلازل العميقة، التي تقل معها احتمالات حدوث أضرار جسيمة على سطح الأرض.

ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

وتقع فانواتو ضمن «حزام النار» في المحيط الهادي، وهو نطاق يشهد نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا متكررًا نتيجة التقاء وتحرك عدد من الصفائح التكتونية، ما يجعل المنطقة من أكثر المناطق عرضة للزلازل في العالم.