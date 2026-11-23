يبحث عدد كبير من المواطنين عن أسباب رفع عداد الكهرباء الكودي، خاصة أن تركيب العداد الكودي جاء كإجراء مؤقت لتنظيم استهلاك الكهرباء في بعض الوحدات المخالفة، ولا يعني بالضرورة تقنين وضع الوحدة أو منحها سندًا قانونيًا.

انتهاء سبب تركيب العداد الكودي

من أبرز الحالات التي قد تؤدي إلى إنهاء العمل بالعداد الكودي

1-انتهاء السبب الذي تم تركيبه من أجله، أو صدور قرار من الجهة المختصة بشأن الوحدة أو العقار، وفقًا للقواعد المنظمة للتوصيل والاستهلاك.

2- ثبوت وجود مخالفة في استخدام الكهرباء، حيث يمكن اتخاذ إجراءات قانونية تجاه العداد في حالة اكتشاف التلاعب في التوصيلات أو العبث بمكونات العداد أو محاولة الحصول على الكهرباء بطريقة غير مشروعة، حيث تختلف هذه الحالة عن مجرد وجود عداد كودي.

3- العبث بالعداد أو محاولة تعطيله فيُعد فتح العداد أو العبث بأختامه أو إجراء أي تعديلات على التوصيلات دون الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء مخالفة قد تعرض صاحبها للإجراءات القانونية، وقد يترتب عليها رفع العداد أو فصل التيار بحسب طبيعة المخالفة.

4- توصيل الكهرباء إلى وحدات أو أماكن أخرى

فمن الحالات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية استخدام الكهرباء المسجلة على العداد الكودي لتغذية وحدات أو أماكن أخرى غير المسجلة ضمن نطاق التوصيل، أو إجراء توصيلات عشوائية من العداد.

5- عدم سداد المستحقات فتراكم مديونيات استهلاك الكهرباء وعدم سداد المستحقات المستحقة على المشترك قد يؤدي إلى فصل التيار واتخاذ الإجراءات المقررة من شركة التوزيع، وفقًا للقواعد المنظمة لذلك.

6- الانتقال من العداد الكودي إلى العداد القانوني بعد توفيق الأوضاع يتم تغيير العداد الكودي إلى عداد قانوني باسم المشترك.

العداد الكودي في حد ذاته لا يعني أن صاحبه ارتكب سرقة كهرباء، كما أن رفعه لا يتم لمجرد كونه عدادًا كوديًا، وإنما يرتبط بسبب قانوني أو فني أو بقرار من الجهة المختصة وفقًا للحالة.