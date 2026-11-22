نظمت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع جمعية الهلال الأحمر المصري وكلية علوم الرياضة بجامعة العاصمة، وذلك من خلال تنفيذ دورة تدريبية متخصصة في «الإنعاش القلبي الرئوي وأساسيات دعم الحياة – CPR & Basic Life Support (BLS)»، للطالبات وأعضاء هيئة التدريس لتأهيلهم على كيفية التعامل مع الحالات الطارئة، وذلك في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعزيز الجاهزية للتعامل مع الحالات الطارئة داخل المنشآت الرياضية.
ويستهدف البرنامج طالبات الكلية وأعضاء هيئة التدريس، وتتضمن التدريب على مهارات الإنعاش القلبي الرئوي، وأساسيات دعم الحياة، والتعامل مع حالات الاختناق والإغماء، إلى جانب التطبيق العملي على نماذج تدريبية.
وعُقدت المرحلة الأولى من البرنامج يومي 18 و19 نوفمبر، فيما تُعقد المرحلة الثانية يومي 21 و22 نوفمبر، بمقر كلية علوم الرياضة بجامعة العاصمة.
وتأتي الدورة ضمن توجه الوزارة نحو التوسع في برامج التدريب على الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي، وإتاحة الحصول على رخصة معتمدة للعاملين بالمنظومة الرياضية، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة وقادرة على سرعة التدخل والتعامل السليم مع الحالات الطارئة.
وتستهدف الوزارة خلال المرحلة المقبلة التوسع في أعداد المستفيدين من برامج التدريب، بما يشمل العاملين بالأندية ومراكز الشباب، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، والمدربين والحكام، والعاملين بالاتحادات الرياضية ومديريات الشباب والرياضة.
وتُنفذ مبادرة «بإيدينا ننقذ حياة» في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب والرياضة ووزارة الصحة والسكان وجمعية الهلال الأحمر المصري، بهدف نشر ثقافة التدخل السريع وتعزيز الوعي بأساليب التعامل مع الحالات الطارئة، بما يسهم في توفير بيئة رياضية أكثر أمانًا.