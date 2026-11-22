تتجه إدارة النادي الأهلي لتحفيز لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، من خلال رصد مكافآت مالية خاصة حال تحقيق نتيجة إيجابية أمام بيراميدز، في المواجهة المرتقبة بين الفريقين ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

وكشف أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»،

أن هناك نية داخل النادي الأهلي لصرف مكافآت مالية للاعبين حال تخطي عقبة بيراميدز بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أنه لم يتم إبلاغ اللاعبين بهذا الأمر بشكل رسمي حتى الآن.

ويستعد الأهلي، بقيادة المدير الفني المغربي الحسين عموتة، لخوض مواجهة قوية أمام بيراميدز، غدًا الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة في ظل المنافسة المباشرة بين الفريقين على صدارة جدول ترتيب الدوري، إذ يتصدر بيراميدز المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، وسجل لاعبوه 19 هدفًا، بينما استقبلت شباكه 4 أهداف.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثاني برصيد 20 نقطة، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادل في مباراتين، وسجل لاعبوه 15 هدفًا، واستقبلت شباكه 6 أهداف، ويأمل في تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث لتقليص الفارق مع المتصدر.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وبيراميدز

ومن المقرر أن تُذاع مباراة الأهلي وبيراميدز عبر شبكة قنوات «أون سبورت» المفتوحة والمجانية على القمر الصناعي نايل سات، في إطار تغطيتها لمنافسات الدوري المصري الممتاز.