ثبت سعر العملات العربية مع تعاملات مساء اليوم الأحد 22-11-2026 على مستوى السوق الرسمية دون تغيير.

سعر العملات العربية

وأظهرت تداولات العملات العربية مقابل الجنيه؛ استقرارًا بما في ذلك الريال السعودي و الدرهم الإماراتي .

سعر الريال السعودي

وسجل سعر الريال السعودي 14.48 جنيها للشراء و 14.52 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي 175.9 جنيها للشراء و 176.41 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

ووصل سعر الدرهم الإماراتي 14.8 جنيها للشراء و 14.83 جنيها للبيع.

سعر الدينار البحريني

وبلغ سعر الدينار البحريني 144.08 جنيها للشراء و144.51 جنيها للبيع.

سعر الريال العماني

وسجل سعر الريال العماني 141.19 جنيها للشراء و 141.56 جنيها للبيع.

سعر الريال القطري

وبلغ سعر الريال القطري 14.9 جنيها للشراء و 14.96 جنيها للبيع.

سعر الدينار الأردني

وصل سعر الدينار الأردني 76.56 جنيها للشراء و 76.98 جنيها للبيع.